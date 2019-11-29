Лоза предложил использовать Евровидение для продвижения традиционных ценностей

Москва, 29 ноября. Певец и композитор Юрий Лоза высказал свое отношение к Евровидению в связи с отказом Венгрии от участия в главном песенном конкурсе континента.

Как заметил артист, каждая страна на Евровидении имеет возможность продвигать свои традиционные ценности, поэтому игнорировать его не стоит.

«Если мы хотим использовать эту площадку, то не надо поступать так, как венгры. Если вы считаете, что там реклама ЛГБТ, то отправьте на конкурс мальчика и девочку и пусть покажут, как они любят друг друга. И все увидят, как здорово, когда мальчик любит девочку, и пусть песню они об этом споют», – заявил Лоза в разговоре с «Политэкспертом».

Напомним, Венгрия решила отказаться от участия в Евровидении из-за его ассоциации с ЛГБТ-сообществом. Премьер-министр страны Виктор Орбан неоднократно заявлял о необходимости поддерживать традиционные христианские ценности. Приравнивать гомосексуальные пары к обычным семьям политик считает недопустимым.

По мнению Лозы, России не стоит занимать аналогичную позицию. Певец отметил, что каждая страна вольна поступать в рамках своих убеждений.

«Если одни используют эту площадку как рекламу каких-то политических вещей или еще каких-либо тенденций, которые вам не нравятся, то вы можете этого не делать», – считает артист.

Евровидение-2020 пройдет в мае, в Роттердаме. Для участия в конкурсе заявилась 41 страна.