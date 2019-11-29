За нашу, не вашу свободу. Роман Носиков о значении закона об иноагентах для демократии

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет приравнивать физлиц к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента. Это означает, что данные лица будут обязаны маркировать свою информационную продукцию, отчитываться о получении и расходовании средств.

Реакцию либеральной общественности предсказать было несложно. Среди прочего ора и стона, появилось даже специальное «Заявление Конгресса Интеллигенции» (Макаревич, Ахеджакова, Гозман, Быков и т. п) о том, что данный закон не должен быть подписан и введен в действие.

«Иностранный агент — устойчивое словосочетание, имеющее ярко выраженный негативный характер. Клеймо иностранного агента дискредитирует человека в глазах его сограждан, умаляет его достоинство, несмотря на то, что он не совершал ничего плохого и противоправного, и не исполнял волю иностранных заказчиков. Ч. 1 ст. 29 Конституции: Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления», — говорится в заявлении.

Автором этой правовой загогулины выступил доктор юридических наук Илья Шаблинский. Хочется спросить у доктора наук: а не умаляют ли конституционное право на свободу человека статьи Уголовного кодекса РФ «Убийство», «Разбой», «Мошенничество», «Дача заведомо ложного экспертного заключения», предусматривающие наказание в виде лишения свободы? А ограничения по государственной службе разве не нарушают право на свободное распоряжение своим трудом? Ну, и так далее.

Тут почти любой выпускник юрфака, даже такой нерадивый, как я, может придумать много интересных вопросов доктору юридических наук Шаблинскому. Например, кто именно преподавал ему конституционное право? Какие у него были оценки по этому предмету?

Ответов, я полагаю, не будет, так как ученый муж воспользуется правом не давать показаний против себя.

Впрочем, хор «Конгресса» «Интеллигенции» был не единственным выступающим.

«В общем, мы можем продлевать это очень долго, и разговор о нынешних иноагентах, разумеется, — это та же самая матрица, — сокрушается, например, Ирина Прохорова. — Невозможность управлять страной без нахождения каких-то внутренних врагов, которых надо изобретать с еще большей силой… Мы прекрасно с вами понимаем, как только вам прилепливают на спину «иностранный агент» — дальше проблема работы, масса найдется потом структур и так далее, которые тут же у вас что-нибудь. Ну мы понимаем это прекрасно. Это поражение в правах, грубо говоря».

Не отстает от нее и Людмила Улицкая.

«Проект закона, который сейчас обсуждается, абсурден и антицивилизационен. Он абсолютно противоречит и задачам человечества как такового, и задачам нашей страны, потому что такой закон выводит нас из числа цивилизованных государств, делает нас изгоями. Если он будет принят, это, конечно, будет просто позор для нашего государства», — сообщает она.

Печалится и Владимир Рыжков.

«Элита, которая имеет сама активы на Западе, детей на Западе, родню, активы, не имеет никакого морального права приклеивать ярлык «иностранный агент» на граждан, которые живут в стране, если она сама не вернулась и не вернула всех своих оттуда», — размышляет политик.

В общем, проблематика дискуссии примерно очерчена: этот закон против демократии, против свободы, против прав человека, сами вы агенты.

Хорошо. Ладно. Раз вы настаиваете, об этом и поговорим.

Парадокс в том, что законы об иностранных агентах являются не ограничителями свобод граждан и организаций, а напротив — гарантами и защитниками этих прав.

Механизм их влияния на общественную и политическую жизнь вполне прост и понятен. Законы, аналогичные американскому FARA, защищают политическую жизнь того или иного государства и механизмы принятия решений от специфического вида коррупции — недружественного влияния иностранных держав на внутреннюю политику страны через прокси-организации и прокси-граждан.

Признавая за гражданами и создаваемыми ими союзами, организациями, движениями и партиями целый ряд политических прав, государство презюмирует, что данные субъекты добросовестно преследуют общественные интересы. Эта презумпция — неотъемлемое свойство каждого российского гражданина и созданных гражданами организаций.

Естественно, любое право может стать инструментом злоупотребления. Так, гражданин РФ или созданная им организация в силу материальной зависимости может действовать от своего имени в интересах иностранных государств и организаций. И таким образом сдавать принадлежащую им часть суверенитета в аренду.

При этом, поскольку деструктивная деятельность всегда проще, чем конструктивная, она требует меньших затрат и компетенций. У такого субъекта создается преимущество в сравнении с остальными гражданами. Это преимущество усугубляется регулярным финансированием и помощью постоянно действующих структур, в то время как остальные граждане действуют самостоятельно и за свой счет.

Существует три способа защиты государством своего суверенитета в данных условиях.

Первый — общее «закручивание гаек». То есть постепенное сокращение прав и свобод всех граждан, сворачивание демократии и свободы слова, минимизация списка прав.

Второй — уголовные репрессии в отношении граждан, сдавших свой суверенитет в аренду. За этим стоят расширение Уголовного кодекса, запрет на получение иностранного финансирование, изгнание и запрет иностранных и международных организаций.

Третий — маркирование граждан и организаций, ведущих политическую деятельность и находящихся в финансовой зависимости от иностранных граждан и организаций. Легализация их деятельности — но на условиях гласности и прозрачности.

Наш закон, конечно, не совершенен. Например, в этом законе совершенно нет инструментов правовой оценки деятельности такой организации, как «Конгресс», Пресвятая Богородица, спаси и помилуй, «Интеллигенции», в которой Ганнушкина на Витухновской сидит и Сванидзе погоняет. И конечно, закон еще неоднократно будет исправлен.

Но уже сейчас можно сказать, что он защищает права граждан России — хотя бы за счет лучшей информированности и ограничения свободы некоторых хорошо упитанных людей втирать нам очки о природе их порывов.

Так сказать, за нашу, не вашу свободу.