Путин выразил надежду, что в России не найдут замену слову «мама»

Нальчик, 29 ноября. Президент России Владимир Путин на совещании совета по межнациональным отношениям в Нальчике выразил надежду, что в стране не найдут замену слову «мама».

Путин обратил внимание, что в некоторых странах такие важные понятия, как «мать» и «отец», исчезают.

«Вы сказали, слово «мама» невозможно заменить. Оказывается, возможно, — констатировал российский лидер. — В некоторых странах заменили — «родитель №1» и «родитель №2».

Президент выразил надежду, что в России такого никогда не будет, передает RT.

В пятницу в Нальчике проходит заседание Совета при президенте России по межнациональным отношениям. В рамках мероприятия с докладами выступят министр культуры Владимир Мединский и министр просвещения Ольга Васильева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на совещании состоятся выступления представителей различных национальных объединений России и обсуждение актуальных вопросов.

В этот же день пройдет встреча российского лидера с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Позже Путин посетит детскую академию творчества «Солнечный город», которую Песков сравнил с «Сириусом».