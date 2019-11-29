Депутат назвал варварами сорвавших выступление России в ООН украинских делегатов

Москва, 29 ноября. Депутат Государственной думы России от Крыма Руслан Бальбек назвал настоящими варварами делегатов от Украины, которые сорвали выступление РФ на двенадцатой сессии форума по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека.

По словам российского парламентария, украинские делегаты на второй день четырежды пытались сорвать его выступление на форуме. Бельбек указал, что украинские дипломаты стучали, топали в ходе выступления, перебивали, не давали сказать, хотя председатель мероприятия объясняла им, что он является официальным аккредитованным делегатом России.

«И в конце слов зал разразился аплодисментами (это бывает крайне редко, председатель обычно рекомендует не аплодировать)», — сказал российский депутат.

Бальбек охарактеризовал действия украинских дипломатов как «неуклюжими и позорящими цивилизованных людей». Он добавил, что предоставленная ему вторая возможность выступить восстановила справедливость.

«Таким образом восторжествовала справедливость, а украинские делегаты проявили себя настоящими варварами», — сказал член Госдумы в беседе с РИА Новости.

Украинская делегация на сессии форума в Женеве попыталась дважды помешать выступлению депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека, а также сорвала выступление главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной.