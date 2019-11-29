Эксперт назвал «наведением косметического глянца» реформирование армейских званий в ВСУ

Украинским вооруженным силам нужно 40-50 лет реформироваться, т. к. сейчас они по своей тактике и технической оснащенности являются армией образца 1989 года, уверен главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформировании воинских званий в рядах вооруженных сил страны. Соответствующая информация содержится на официальном сайте Верховной рады.

«Возвращено с подписью президента», — говорится в записи к документу от 29 ноября.

Стоит отметить, что закон принят с целью привести систему воинских званий Украины в соответствие со стандартами НАТО. Согласно документу, меняются воинские звания в украинских армии и флоте. К примеру, Киев избавился от званий мичманов и прапорщиков в ВСУ. Иерархия армейских званий, в соответствии с новым законом, теперь будет такая: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант. Вместо мичманов в ВМСУ появятся новые звания: штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Также украинские полки теперь будут именовать «бригадами».

Нормы закона гласят, что при обращении к министру обороны и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, военнослужащий обязан произнести «пан» или «пани» и назвать их должности. По сообщениям украинских СМИ, закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования документа.

Как утверждает Игорь Коротченко, реформа по переименованию части воинских званий в украинской армии, согласно стандартам НАТО, является «не более чем наведением косметического глянца старой и отсталой армии позавчерашнего дня».

«Украинские вооруженные силы по своей тактике и технической оснащенности являются армией образца 1989 года. Это армия не вчерашнего, а позавчерашнего дня. Поэтому хоть сто раз произнеси слово «халва», во рту слаще не станет. От переименования суть армии Украины не изменится. Украинские вооруженные силы не только не соответствуют стандартам НАТО, они даже не соответствуют уровню советской армии конца 1980-х годов. Им лет 40–50 нужно реформироваться, если к этому времени сама Украина сохранится как централизованное государство, где тоже есть большие сомнения», — заявил Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Напомним, законопроект о реформе званий в украинской армии в соответствии со званиями в вооруженных силах стран НАТО Верховная рада Украины поддержала в мае 2019 года. Как заявляла Ирина Геращенко, которая на тот момент занимала пост вице-спикера украинского парламента, смысл документа сводится к созданию «профессионального сержантского корпуса и совместимости с вооруженными силами НАТО».