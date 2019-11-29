Российские школьники с 2021 года будут учиться по обновленным стандартам

Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения РФ рассмотрел и одобрил обновленные стандарты общего образования. Обновленные ФГОС будут обязательны в школах с 1 сентября 2021 года. Что это значит для российских школьников и их родителей? Как будет выстраиваться система российского образования в будущем? Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Жить по-новому

Необходимость обновления федеральных стандартов образования назрела давно. Президент России Владимир Путин дал поручение обновить их в феврале этого года, когда обратился с посланием к Федеральному собранию. Работа над обновлением образовательных стандартов началась еще раньше и заняла около полутора лет.

Всего в разработке и обсуждении проекта приняли участие порядка 10 тысяч человек, велось широкое обсуждение с представителями профессионального сообщества и общественности.

«Мы потратили очень большое количество времени на диалог в различных форматах с экспертами и экспертными центрами, с общественными организациями и педагогами», — заявила на заседании Совета министр просвещения Ольга Васильева.

Первый заместитель министра просвещения Павел Зенькович предложил назначить датой вступления обновленных ФГОС 1 сентября 2021 года.

«За полтора года мы эту работу проделаем и успеем подготовить систему к их вступлению в силу и дальнейшей реализации», — отметил он.

Обновленные проекты основываются на базе, уже содержащейся в примерных образовательных программах.

В течение ближайших полутора лет министерству просвещения предстоит «колоссальная работа по подготовке и направлению методических рекомендаций в органы власти субъектов, разъяснительной работе, как жить с новыми ФГОС», добавил замминистра.

За время, оставшееся до 1 сентября 2021 года, педагогический состав школ должен будет уяснить для себя, как именно вести работу по новым стандартам.

Репетиторы не нужны

Ничего кардинально нового в жизни учителей не появится, поясняет замминистра Зенькович. Обновленные ФГОС содержат программу, тождественную той, что уже сейчас преподается в школах.

Важнейшей особенностью новых образовательных стандартов станут ясные критерии оценок результатов учащихся.

«Ключевой новацией предлагаемых вашему вниманию стандартов являются детализированные и конкретизированные требования к образовательным результатам, на основе которых должны быть созданы примерные и основные образовательные программы, написаны рабочие программы педагогов-предметников», — подчеркнула Ольга Васильева.

Таким образом, теперь детям не нужно будет учиться будто бы в разных мирах: в родной школе — по предписанной программе, и с репетитором — готовясь к ОГЭ или ЕГЭ. Все, что будет на экзаменах, ребенку обязательно преподадут в школе.

«Стандартами мы отнюдь не хотим ограничить возможности творчески работающих учителей или потенциал инновационных школ. Но мы хотим гарантировать семье и ученику тот оптимальный и понятный набор результатов обучения и воспитания, который соответствует его возрасту, обеспечивает последовательное изучение основ наук и формирование личностных качеств, создает прочную основу для обучения на следующих уровнях общего или профессионального образования», — заявила министр.

Федеральные государственные общеобразовательные стандарты содержат тот необходимый минимум, который должен получить учащийся в школе.

«Стандарт должен не только декларировать методологические подходы или давать общую характеристику результата по предмету или предметной области. Он должен задавать четкое понимание достигаемого конкретного результата в разрезе как конкретных предметов, так и сформированности личностных ценностей, установок и убеждений», — добавила Васильева.

Окончить два класса за год

Другой важной новацией обновленных ФГОС стало разделение учебного процесса не на годы обучения, как это было раньше, а на этапы. Для большинства школ предложенные в стандартах этапы будут равняться годам. Однако образовательное учреждение теперь вправе самостоятельно определить продолжительность освоения каждой части по каждой предметной области.

То есть, к примеру, теперь стандарт позволяет пройти необходимую программу не за год, а за полгода, а в дальнейшем предоставить детям дополнительные знания. Это будет особенно полезно школам для одаренных детей.

«Синхронизация посредством структурирования предметных результатов по частям (годам изучения) не является самоцелью и не должна носить жесткий характер, не дающий возможности для некоторого «люфта» в профессиональном выборе учителя. Для определенной категории образовательных организаций — инновационных площадок — такая возможность в проекте стандартов предусмотрена в полной мере», — пояснила глава министерства просвещения.

Кроме того, структура новых ФГОС позволяет существенно снизить нагрузку по отчетности, которая ранее тяжелым грузом ложилась на плечи педагогов. Так, количество бумажных отчетов будет снижено на 30%, заверили в министерстве.

В обновленных стандартах была закреплена и структура направлений воспитательной работы.