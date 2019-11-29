Власти Габона надеются на российское оружие в вопросе развития экотуризма

Либревиль, 29 ноября. Власти Габона надеются, что безвозмездно предоставленное Россией стрелковое оружие, позволит решить проблему браконьерства, что станет толчком для развития экологического туризма. Об этом заявил министр лесного, морского хозяйства и окружающей среды Ли Уайт.

Министр напомнил, что в Габоне есть 13 национальных парков, которые обладают большим экономическим потенциалом, а также имеют серьезное значение для сельского хозяйства. Кроме того, национальные парки Габона обладают значительным туристическим потенциалом.

«Именно путем усиления контроля за пользованием природными ресурсами мы сможем развивать экономическую деятельность, к примеру экотуризм, что позволит нам получать доходы и создавать устойчивую занятость», — пояснил Уайт.

Он также добавил, что предоставленное Россией стрелковое оружие получат лесники и подразделения службы охраны национальных парков Габона.

В свою очередь посол РФ в Габоне Дмитрий Кураков выразил надежду, что помощь России позволит укрепить сотрудничество Москвы и Либревиля в области защиты окружающей среды, а также внесет вклад в сохранение важнейших природных ресурсов нашей планеты.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ безвозмездно предоставило Габону стрелковое оружие для охраны национальных парков и борьбы с браконьерами.

Стоит отметить, что истребление браконьерами диких и экзотических животных в Габоне является серьезной проблемой для республики. Незаконные действия браконьеров поставили на грань вымирания редких лесных слонов. Более половины всей популяции лесных слонов в Африке обитают на территории национальных парков Габона.