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Образы российского патриотизма
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Патриотизм — ни с чем не сравнимое чувство. Татьяна Тарасова об олимпийских победах

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Патриотизм — ни с чем не сравнимое чувство. Татьяна Тарасова об Олимпийских победах

Главная наставница почти всех российских звездных фигуристов Татьяна Тарасова за годы работы воспитала семерых олимпийских чемпионов: в их числе — Алексей Ягудин, Ирина Роднина и более 40 призеров крупных международных состязаний. Работа тренера для Тарасовой тесно связана с патриотическим чувством: когда в честь победы российских спортсменов на Олимпийских играх поднимается флаг, в этом есть и ее заслуга.

Татьяна Анатольевна — заслуженный тренер СССР по фигурному катанию: она удостоена десятков государственных наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» и орден Трудового Красного знамени. Она прославилась как талантливый, строгий и бескомпромиссный профессионал. В 2008 году ее имя внесли в Международный зал славы фигурного катания.

Тарасова — человек с активной гражданской позицией. Когда она работала тренером в СССР, она не боялась выступать с резкой публичной критикой относительно низких зарплат фигуристов и их тренеров, невзирая на возможные последствия. Активизм чуть не стоил ей карьеры: она была вынуждена покинуть пост тренера на некоторое время.

Патриотизм — ни с чем не сравнимое чувство. Татьяна Тарасова об Олимпийских победах

Среди воспитанников Татьяны Анатольевны — легендарные дуэты: ЯрошенкоРоманова, БукинБестемьянова, ЗайцевРоднина и другие. Тарасова научила подопечных самоотдаче, трудолюбию и целеустремленности — пожалуй, главным спортивным качествам. Она помогла достичь карьерных высот и некоторым выдающимся зарубежным спортсменам — Саше Коэну, Эвану Лайсачеку и другим.

В 1983 году Тарасова основала ледовый театр. Проект снискал славу по всему миру: выступления проходили в США, Австралии, Великобритании и других странах. Особенно зрителям полюбились постановки «Щелкунчик», «Золушка» и «Вестсайдская история».

Спортивные достижения воспитанников оставляют в сердце Татьяны Анатольевны отпечаток на всю оставшуюся жизнь: когда в честь победы фигуристов играет гимн России, тренер знает — в этом есть ее заслуга.

«Почему я патриот? В честь моих спортсменов — и частично, естественно, в честь меня — поднимался флаг. И на олимпийских играх это происходило очень много раз. Это происходило семь раз, даже восемь, по-моему. Это ни с чем не сравнимое чувство. И поэтому это откладывает отпечаток на всю твою жизнь», — считает Тарасова.

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