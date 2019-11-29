Астрологический прогноз на год Крысы — гороскоп 2020 по знаку зодиака и году рождения

Наступает Новый 2020 год, который пройдет под знаком Белой металлической крысы. Крыса сменит свою предшественницу — Желтую земляную свинью. «Смена караула» зодиакальных животных произойдет не в ночь с 31 декабря на 1 января, а позже. Год Крысы, согласно китайскому календарю, наступит 25 января 2020 года.

Согласно российской традиции, встречать символ наступающего года не только можно, но и нужно заранее — прямо в новогоднюю ночь. Домовитой, деловой, элегантной и уверенной в себе Крысе понравится такое почтение, и 2020 год не только начнется, но и продолжится как следует.

Отметим, Крыса — знак очень важный, с него начинается китайский зодиакальный 12-летний цикл. Так что мы вот-вот вступим не только в новый год, но и в новую эпоху. Напомним, наступающий 2020 год — високосный, что также накладывает на него особенности.

Астрологический прогноз на Новый 2020 год Крысы и предстоящее 12-летие

Белая металлическая Крыса начинает новый зодиакальный цикл, поэтому следует наметить планы на ближайшие 12 лет. (Подробнее о китайском 12-летнем цикле читайте в материале Федерального агентства новостей.)

Конечно, эти планы будут корректироваться, но общие вехи стоит продумать заранее. Крыса настоятельно советует подумать о будущем. Среди приоритетов — получение хорошего образования. Это касается и взрослых, поскольку учиться никогда не поздно, и детей, о чем стоит позаботиться их родителям.

Не менее важное — это здоровье. Крыса — животное разумное и предусмотрительное — советует вести здоровый образ жизни. Если вы еще не стали адептом ЗОЖ, Крыса советует начинать движение в этом направлении если не прямо с новогодней ночи, то с конца января. Напомним, год Крысы по китайскому календарю наступит 25 января, вполне подходящий для этого день.

Предстоящее 12-летие и особенно ближайший год — отличное время для создания семьи, укрепления семейных уз, рождения детей: Крыса всему этому дает зеленый свет. Дом — полная чаша, домашний уют, дружеское общение у семейного очага — эти начинания Крыса всячески приветствует.

Крыса советует не бояться, что предстоящий 2020 год будет високосным: серьезных потрясений не ожидается, а все изменения, даже достаточно резкие, пойдут всем только на пользу. Финансовая ситуация тоже обязательно улучшится, не зря Крыса отличается домовитостью, расчетливостью и запасливостью. Серьезные изменения будут касаться в основном личной жизни, и здесь звезды предрекают много радостных волнений — новые удачные романы, которые имеют все шансы перерасти в нечто большее.

Самые удачные месяцы по гороскопу на 2020 год Крысы — апрель, февраль, август. Месяцы, подходящие для планирования пополнения в семье, — август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Благоприятные месяцы для заключения брака — февраль, август, сентябрь.

Гороскоп на Новый 2020 год Крысы для всех знаков зодиака

Овен — дата рождения с 21 марта по 20 апреля

Для Овнов 2020 год Крысы будет удивительно сбалансированным и спокойным, несмотря на то, что он високосный. Реалистичная практичная Крыса умерит амбиции Овна и подскажет людям, рожденным под этим знаком, как добиться желаемого. Главное — прислушиваться к голосу разума, и удача во всех делах обеспечена. Особая удача ждет Овнов на ниве финансовых вложений, которые обязательно принесут прибыль.

Телец — дата рождения с 21 апреля по 20 мая

Уверенность, спокойствие и серьезный подход к любому начинанию — таким будет для Тельцов наступающий 2020 год Крысы. Как и для Овнов, для Тельцов Новый год будет удачным в финансовом плане, что позволит существенно улучшить жилищные условия: вложения в недвижимость окупят себя полностью и позволят всерьез подумать об увеличении семьи.

Близнецы — дата рождения с 21 мая по 21 июня

На Близнецов тот факт, что наступающий Новый год Крысы будет високосным, окажет заметное влияние. Людей, рожденных под знаком Близнецов, ждут серьезные перемены, которые вихрем ворвутся в их жизнь. И да, вы угадали — это будет сердечная буря, которая с высокой долей вероятности перерастет в прочные отношения. Но, отдаваясь вихрю страстей, не теряйте голову, советуют астрологи.

Рак — дата рождения с 22 июня по 22 июля

Романтичному и порывистому Раку Новый 2020 год Крысы тоже сулит серьезные перемены. Эти перемены будут касаться как личной жизни, так и прорывов в карьере и финансовых делах. Раки, постарайтесь быть готовыми к этим переменам, они потребуют от вас собранности и умения планировать.

Лев — дата рождения с 23 июля по 23 августа

Недаром Лев — царь зверей! Особенности своей царской натуры вкупе с царскими амбициями люди, рожденные под знаком Льва, вполне смогут продемонстрировать в наступающем 2020 году Крысы. Тут поможет богатырское здоровье Льва, которое даст ему силы для предстоящих свершений.

Дева — дата рождения с 24 августа по 23 сентября

Практичные Девы легко найдут общий язык с хозяйкой наступающего года Крысой. Поэтому Деве в новом году можно проявлять авантюрность, смело пытаться брать новые рубежи. Стоит подумать о резких переменах, например, в карьере: смена рода деятельности обязательно принесет не только моральное удовлетворение, но и повышение благосостояния. Так что, Девы, дерзайте — звезды на вашей стороне!

Весы — дата рождения с 24 сентября по 23 октября

Весы, вас ждет спокойный и легкий год. В 2020 году у Весов будет приятная нескучная жизнь, в которой найдется место веселому флирту, увлекательным путешествиям, развлечениям и необременительной работе. Звезды советуют не увлекаться весельем в ущерб здоровью, а в остальном — Крыса никого ни в чем не ограничивает.

Скорпион — дата рождения с 24 октября по 22 ноября

Скорпионы, уходящий год Свиньи был для вас непростым. Что ж, берите реванш в Новом году Крысы. 2020 год будет для вас компенсацией за пережитые трудности, в том числе финансовые. Кстати, звезды намекают на улучшение жилищной ситуации, вам ведь это кстати?

Стрелец — дата рождения с 23 ноября по 21 декабря

Стрельцы, предстоящий Новый 2020 год станет для вас временем важных свершений. К переменам стоит подготовиться заранее, сбросив груз прошлого, с которым пришло время расстаться. Впереди новые отношения, новая работа, путешествия и другие интересные изменения. Крыса советует: не проспите удачу!

Козерог — дата рождения с 22 декабря по 20 января

Козерогам Новый год обещает спокойствие и стабильность. 2020 год Крысы для Козерогов — время закрепить успехи, достигнутые в год Свиньи. Напомним, Козерог «колеблется» между двумя этими животными, тяготея к Свинье. Если речь идет о жилищном вопросе, можно подумать о расширении жилплощади; если складываются стабильные отношения, пора подумать об их официальной регистрации; если один ребенок — не пора ли ему братика или сестричку? Решать вам, но звезды всему этому явно благоволят.

Водолей — дата рождения с 21 января по 20 февраля

Водолей буквально «встречает» хозяйку 2020 года Крысу, которая вступит в свои права 25 января. Это делает для Водолея предстоящий год особенно важным. Рожденные под этим знаком, вас ждут серьезные вызовы, на которые вы, без сомнения, в состоянии блестяще ответить. Есть ради чего стараться: ваши успехи в предстоящем году поразят друзей и близких, а вам принесут чувство удовлетворения.

Рыбы — дата рождения с 21 февраля по 20 марта

Рыбам предстоящий 2020 год Крысы обещает бурные эмоции и незабываемые приключения. Смело пришпоривайте свою фантазию, беритесь за, казалось бы, невыполнимое, и удача ждет вас!

Что ждет в Новом 2020 году Крысы все знаки китайского зодиака

Подробно об этом мы уже рассказывали, напомним кратко.

Крыса — это ваш Год судьбы, время огромных возможностей и свершений. Не упустите свой шанс! Бык дружит с Крысой, и этой дружбой грех не воспользоваться. Тигров в предстоящем году ожидает серьезный финансовый и карьерный рост. Для Кроликов год Крысы предстоит не без сложностей, но уверенность в себе и аккуратность помогут преодолеть все трудности.

Драконов ждет спокойный и насыщенный год: изменения в карьере пойдут только на пользу. Змея в год Крысы исполнит свои мечты и серьезно поправит здоровье. Лошадь, для которой год Крысы может оказаться небезоблачным, благодаря упорству и жизненной силе преодолеет все трудности. Овца, как и Лошадь, столкнется с некоторыми трудностями, но умеренность в тратах поможет обеспечить себе надежный тыл.

Обезьяну в предстоящем году ждет прорыв на личном фронте, так что пора подумать о свадебной вечеринке и о решении квартирного вопроса. Петуху с возможными трудностями в новом году поможет справиться чутье и здравый смысл. Для тех, кто родился в год Собаки, предстоящий год Крысы будет благоприятным и успешным. Не упустите удачу! Героиня уходящего года Свинья, хотя и передаст в конце января эстафету Крысе, — будет продолжать пожинать плоды своих достижений.