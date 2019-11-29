ФАН определил победителей конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России»

Федеральное агентство новостей объявляет победителей конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России», который проходит параллельно с большим конкурсом, инициированным нами для поддержки талантливых блогеров и журналистов из российских регионов, продвигающих конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в России.

Согласно итогам голосования, призовые места заняли материалы «Юный Кулибин из Батайска: Илья Тарасов второй раз получил стипендию губернатора», «Когда поешь сердцем. Добровольцы открыли в Ставрополе театр жестового пения» и «Участковый из челябинской области спас четверых детей и их мать».

Автор материала, который набрал больше всего голосов, получит 15 тысяч рублей, денежный приз за второе место — 10 тысяч рублей, за третье место — 5 тысяч рублей.

Отметим, что голосование на выбор лучших материалов было публичным. Любой желающий без каких-либо преград мог оставить свой голос на странице опроса. Удобные и публичные голосования будут использоваться и во время следующих конкурсов.

Первое место в конкурсе заняла статья «Юный Кулибин из Батайска: Илья Тарасов второй раз получил стипендию губернатора», опубликованная на «Дон-ТР». Это история о десятикласснике, Илье Тарасове, обычной батайской школы, от которого все ждут проекты, которые смогут улучшить жизнь Ростовской области. Учителя называют подростка гениальным инженером.

«У нас много успешных учеников, но Илья особенный. Ему удалось заработать стипендию второй раз. Он у нас юный Кулибин. Придумывает какие-то такие невероятные штуки, которые могут зажигать лампочку на расстоянии», — так о нем отзывается директор батайской школы Ирина Мазовка.

Второе место в конкурсе занял сюжет «Когда поешь сердцем. Добровольцы открыли в Ставрополе театр жестового пения» от Анны Дарган, материал опубликован в журнале «Добро». Благодаря упорству жительница Ставрополя Наталья Павлова создала театр жестового пения. Он сегодня является единственным на Северном Кавказе. На этот шаг ее толкнуло заболевание сына, который не слышит. Мальчик с детства мечтал выступать на сцене.

«Ко мне пришло понимание, что к выступлению можно привлекать и других ребят, делать с ними более интересные постановки. У нас появились новые артисты, с разными формами инвалидности. Так и возник наш театр жестового пения «Наоборот», — рассказывает Наталья Павлова.

Третье место — «Участковый из Челябинской области спас четверых детей и их мать» от Катерины Быковой. Сюжет опубликован на портале «Уральский меридиан». Это история о Марате Бакежанове, старшем лейтенанте полиции ОМВД России по Варненскому району Челябинской области, который спас четверых детей и их мать.

«Войдя в дом обнаружил сильное задымление. Увидел, что в доме находятся четверо малолетних детей с матерью. Они сильно кашляли. Дым шел от печи, которая топилась», — поделился воспоминаниями Бакежанов.

В конкурсное жюри, отбирающее публикации для онлайн-голосования, входят:

Александр Малькевич, российский журналист, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей.

Ольга Ковитиди, член Совета Федерации, сенатор от Крыма.

Сергей Ушаков, главный редактор портала «Журналистская правда».

Владимир Тулин, европейский обозреватель Федерального агентства новостей.

Евгений Бень, российский публицист, литературовед, культуролог, эксперт Федерального агентства новостей.

Наталья Макеева, обозреватель Федерального агентства новостей.

Роман Носиков, колумнист Федерального агентства новостей.

Желающим принять участие в оперативном конкурсе «Хорошие новости России» нужно прислать до 6 декабря заявку на почту goodrussia@riafan.ru, указав, что они хотят побороться за призы, которые будут присуждаться дважды в месяц (конкурс актуальных публикаций). В период с 6 по 13 декабря на голосование будет вынесен список одобренных жюри работ. Победителя определит ваш голос.

Итоги первого этапа большого конкурса «Хорошие новости России» были объявлены 9 июля этого года. ФАН наградило первых победителей конкурса в Общественной палате РФ. Перед торжественной церемонией редакция ФАН, эксперты, политологи и аналитики обсудили роль хороших новостей в современных реалиях, а также проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в процессе формирования новостной повестки.