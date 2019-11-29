Дания разрешила продолжить строительство «Северного потока — 2»

Москва, 29 ноября. Компания Nord Stream 2 может продолжить строительство российского газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм в территориальных водах Дании. Об этом заявил глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.

По его словам, в среду Датское энергетическое агентство утвердило условия, которые связаны со строительством трубопровода.

«Поэтому я могу подтвердить, что компания Nord Stream 2 может продолжить реализацию проекта», — сказал Фалбе-Хансен.

Ранее сообщалось, что жалоба на разрешение проложить газопровод «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм поступила в Датский апелляционный совет. Как сообщила представитель совета Эллен Эвиг Ергенсен, как правило, апелляция не приостанавливает решение по делу, решение совет принимает в течение 17 месяцев.

Отметим, в настоящее время «Северный поток — 2» построен на 80%. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая протяженность «СП — 2» составит 1220 км.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак рассказал, что газопровод «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию в середине 2020 года.