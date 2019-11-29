Данко призвал судить за измену пригласивших Ротару в Россию

Москва, 29 ноября. Российский певец и композитор Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, призвал судить людей, которые заплатят украинской исполнительнице Софии Ротару за выступление на новогодних корпоративах в Москве.

Ранее в прессу просочилась информация от директора одного из промоутерских агентств. По его словам, украинская певица заработает на новогодних корпоративах в декабре в Москве 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей), сообщил «Царьград». При этом в эту кругленькую сумму не входят расходы на транспорт для группы, проживание и суточные.

Данко раскритиковал желающих платить 72-летней знаменитости за выступление. По его мнению, оплату концерта звезды можно расценивать как измену.

«Я считаю, что после ее заявлений против России она и носа своего не должна здесь показывать, а не 60 000 долларов колотить. Людей, которые заплатят ей такие деньги, я считаю, нужно судить, как за измену родине», — сказал 50-летний исполнитель в беседе с Teleprogramma.pro.

Ранее стало известно, что София Ротару собирается приехать в Россию и принять участие в программе «Песня года». В течение более чем 40 лет певица участвовала в шоу, но в прошлом году она не стала выступать. Звезда объяснила свой отказ введением на Украине военного положения и нежеланием «провоцировать радикально настроенных земляков».