Путин предложил объявить 2022 год Годом народного искусства

Нальчик, 29 ноября. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею провести в России Год народного искусства и нематериального культурного наследия.

Об этом предложении он напомнил, выступая на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям в столице Кабардино-Балкарии.

«Давайте так и сделаем, сделаем это в 2022 году», — сказал Путин.

При этом он отметил, что большое внимание важно будет уделить содержательному наполнению программы, обязательно учесть особенности каждого региона.

Напомним, в прошлом году на заседании Совета при президенте по культуре и искусству Путин обратил внимание на необходимость создания в субъектах федерации крупных культурных кластеров. Первые из них должны были появиться во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и Севастополе.

Президент также указал на то, что власти в регионах должны не забывать о поддержке филиалов федеральных музеев, театров и вузов, а также о развитии аналогичных учреждений местного уровня. По слова Путина, они не должны чувствовать себя «бедными родственниками».

Кроме того, президент заявил, что поддержку обязательно необходимо оказывать городским и сельским клубам, кинотеатрам, домам культуры и центрам народного творчества. Все они, по словам Путина, испытывают непростые времена. Поэтому важно не доводить их до закрытия, а сделать все возможное, чтобы они могли дальше продолжать свою работу.