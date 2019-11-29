Депутат Госдумы потребовал от Украины объяснений по поводу шпионажа в Крыму

Москва, 29 ноября. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет потребовал от Киева объяснить шпионскую активность украинской разведки на полуострове.

«Сложно вести диалог, когда происходят подобные недружественные действия со стороны соседнего государства. Как мы можем при таких обстоятельствах договариваться, открыто смотреть в глаза и жать друг другу руки? Украине надо прокомментировать свои действия и объяснить недружественные поступки, связанные со шпионажем», — заявил Шеремет в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

Депутат подчеркнул, российские спецслужбы, дислоцированные на полуострове, будут продолжать активную работу по выявлению и упреждению недружественных действий украинских силовиков.

Напомним, ФСБ сообщила о задержании в Севастополе россиянки, занимавшейся сбором военной информации в интересах украинской разведки. В отношении женщины уже возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»).

Как сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, задержанная являлась государственной служащей Черноморского флота России.

«Задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны — один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война», — сказал российский парламентарий в беседе с РИА Новости.

По решению Ленинского районного суда Севастополя задержанную заключили под стражу на два месяца до 26 января 2020 года. В настоящий момент продолжаются следственные действия.