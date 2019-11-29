МИД РФ не исключает, что усиление США в нефтяной зоне Сирии приведет к новой войне

Замглавы министерства иностранных дел РФ, спецпредставитель российского президента по ближневосточному региону и странам Африки Михаил Богданов заявил в интервью журналистам, что размещение военной техники США в одном из крупнейших нефтяных центров в Сирии — в окрестностях Румейлана на севере провинции Хасака — является угрозой очередной эскалации конфликта в стране. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Мы не можем это [передислокацию американской боевой техники] приветствовать. Наоборот, это только ведет к никому не нужным напряжению и эскалации», — подчеркнул дипломат.

Напомним, конвой бронетехники Соединенных Штатов был зафиксирован на пути из населенного пункта Кахтания, расположенного на севере Хасаки у границы с Турцией, в южном направлении — в сторону нефтяных полей в предместьях Румейлана. Сведения об этом опубликовал новостной Telegram-ресурс «Вестник Дамаска».

Американцы, перебросив свои армейские части из зоны безопасности в Северной Сирии, нарастили объемы нелегальной добычи энергоресурсов из залежей на востоке САР. Украденную нефть военнослужащие США при помощи наемников Blackwater и курдских радикалов вывозят контрабандой на продажу в Иракский Курдистан.

Федеральное агентство новостей в рамках своего большого расследования по поводу криминального нефтебизнеса Соединенных Штатов в Сирийской Арабской Республике вычислило, в частности, маршруты движения американских нефтевозов с полей Дейр-эз-Зора и Хасаки к границе с Ираком, а также объемы нелегального дохода чиновников Пентагона и высокопоставленных главарей курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и многое другое.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов уверен, что нефть в настоящее время из дополнительной превратилась в главную цель США в Сирии, поскольку американцы осознали, что задачи собственного глобального влияния на Ближнем Востоке реализовать им уже не удастся. Такое мнение он высказал в комментарии для ФАН.

«Многие эксперты и, в частности, я неоднократно говорили, что никуда американцы не уйдут из САР, несмотря на обещания их президента Дональда Трампа. Так и происходит. Сложно представить, что Вашингтон добровольно выведет войска из района его стратегических интересов, где ему важно распространить свою экспансию. Однако эта цель-максимум, куда входит свержение законного правительства САР и установление марионеточной власти в стране, оказалась не по зубам. Теперь в центр вышла ранее факультативная задача — экономическая, а именно контроль над ресурсами Сирии. И сейчас пока что она успешно реализуется», — указал востоковед.

Уже набило оскомину подчеркивать, что одно лишь присутствие американских солдат в Сирийской Арабской Республике является грубейшим нарушением международных норм, поэтому что уж говорить о захвате нефтяных источников САР, признался он.

«Безусловно, со стороны США это наглое попрания международных законов, это военная оккупация и разграбление национальных запасов. Тем не менее это продолжается уже не первый год, и объемы выкачиваемой из сирийских недр нефти только растут. К сожалению, крупнейшие международные организации очень вяло реагируют на эти преступные действия американцев, и это было прогнозируемо, поскольку и в ЕС, и в самом регионе много стран, напрямую зависящих от Штатов. Именно поэтому многие деяния Вашингтона очень часто не находят соответствующей осуждающей публичной реакции», — пояснил собеседник ФАН.

Трамп, например, даже не стесняется демонстрировать собственную «национальную исключительность», честно признаваясь в намерениях забрать побольше нефти у жителей Сирии.