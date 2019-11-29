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Тони Старк появится в новом фильме Marvel

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Тони Старк появится в новом фильме Marvel

Москва, 29 ноября. Роберт Дауни-младший сыграет Тони Старка в новом фильме Marvel Studios про Черную вдову, написал пользователь Twitter под псевдонимом The Defiant Inside Me.

В Сети появилась информация о том, что погибший в последней части «Мстителей» Тони Старк или Железный человек — герой Дауни-младшего — вновь появится на большом экране. Пользователь The Defiant Inside Me опубликовал скриншот из пока еще не вышедшего трейлера нового фильма про супер героев «Черная вдова».

Качество снимка оставляет желать лучшего, однако многие поклонники Marvel подтвердили, что черты человека на фото схожи с Дауни-младшим. На данный момент неизвестно, собираются ли авторы воскресить Железного человека или Старк появится в качестве воспоминаний одного из героев.

Тони Старк появится в новом фильме Marvel

Ожидается, что первый трейлер «Черной вдовы» может быть опубликован уже в ближайшие дни: его выход запланирован на декабрь 2019 года. Премьера фильма запланирована на 30 апреля 2020 года. Главную роль в нем исполнит Скарлетт Йоханссон.

В сентябре стало известно, что один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ) после конфликта с Disney.

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Источник: Страница The Defiant Inside Me в Twitter
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