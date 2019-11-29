Малькевич призвал РКН внести СМИ-иноагенты в список ресурсов, распространяющих фейки

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич с одобрением оценил создание Роскомнадзором списка сайтов с фейковыми новостями. Однако этого шага, по словам общественника, все же недостаточно. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Мы в очередной раз видим, что тяжелая, кропотливая работа Фонда защиты национальных ценностей при поддержке Общественной палаты, слаженная работа гражданского общества дают результаты. Фонд защиты национальных ценностей неоднократно проводил мониторинг фейков, буквально забросал Роскомнадзор заявлениями и ссылками на все эти фейки», — отметил Малькевич.

В частности, в списке сайтов с фейками представлен ряд субъектов, материалы по которым были переданы ФЗНЦ Роскомнадзору.

«Система медленно, но начала работать. Но этого недостаточно», — констатировал глава ФЗНЦ.

Фактически Роскомнадзор при поддержке гражданского общества реализовал позорный столб, «доску непочета», полагает он.

«И дальше что? Кроме этого, общество узнает, какое наказание они понесли? К сожалению, сейчас при такой конструкции получается, что регулятор просто пиарит совершенно недостойных людей, паблики и группы», — уверен общественник.

После публикации данного списка на страницы с фейками хлынут представители медиасреды и простые граждане.

«Я зашел на одну из таких страниц: там не просто конспирология, а антигосударственнические посты, и это все находится в открытом доступе. Что тогда сделал Роскомнадзор? Просто взял и разрекламировал то, что под корень должен выкашивать», — возмущается собеседник ФАН.

Таким образом, создание данного списка выглядит странным.

«Появляются все новые вопросы. Кто с кем борется?» — задался риторическим вопросом член Общественной палаты.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор опубликовал список интернет-ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию. В перечень попали группы СМИ в социальных сетях и отдельные страницы. Кроме того, недоумение вызывает и тот факт, что в списке сайтов, распространяющих недостоверные новости, не представлены западные медиа, продолжил Малькевич.