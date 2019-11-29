«Летящий» по дорогам США пикап Tesla Cybertruck впервые попал на видео

Лос-Анджелес, 29 ноября. Пикап Tesla Cybertruck, движущийся по дорогам США, впервые попал на видео. Скорость автомобиля настолько высока, что он словно «пролетал» мимо других машин.

Новый электрокар Tesla, презентация которого состоялась 22 ноября, был замечен в Хоторне, расположенном на юго-западе округа Лос-Анджелес. Именно в этом городе расположена дизайн-студия Tesla.

Пользователь Instagram успел снять на видео проезжающий мимо Tesla Cybertruck. На фоне других автомобилей он отличался не только внешним видом, но и скоростью: пикап способен разгоняться до 96,6 километра в час за 2,9 секунды.

Во время презентации глава Tesla Илон Маск отметил, что электрокар сделан из той же стали, что и космический корабль SpaceX Starship. Пикап оснащен автоматически адаптируемой подвеской, которая увеличивает клиренс до 40 сантиметров.

Рынку предложено три версии Tesla Cybertruck, которые отличаются количеством моторов — от одного до трех. Ход автомобиля, в зависимости от моторов — от 400 до 800 километров. Стоимость автомобилей варьируется от 39,9 тысячи долларов до 69,9 тысячи долларов.

Ранее Маск заявил, что его компания Tesla уже получила 146 тысяч заказов на новый электромобиль-пикап Cybertruck.