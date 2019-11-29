Главе украинской общины Крыма не дали выступить на форуме в ООН

Женева, 29 ноября. Киевская делегация сорвала выступление главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной на форуме по вопросам меньшинств, организованном под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве.

По словам Гридчиной, представители украинской делегации вели себя по-хамски, перебивали выступающего и стучали по столу табличками. Поведение киевских представителей противоречит международным нормам, отметила она. Российская делегация направит обращение за разъяснениями, на каком основании Гридчину лишили слова.

«Их возмутила формулировка «Республика Крым», а не «Автономная Республика Крым», а также организация, которую я представляю», — объяснила глава украинской общины Крыма в комментарии РИА Новости.

Гридчина рассказала, что планировала в своем выступлении затронуть тему развития в Крыму украинского языка и культуры. Это направление получает максимальную государственную поддержку, напомнила собеседница. Украинская община принимает активное участие в экономической, общественно-политической и социально-культурной жизни Крыма и вносит значительный вклад в укрепление единства на полуострове.

Ранее в первый день форума ООН украинская сторона сорвала выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Срыв выступления депутата Госдумы на форуме по вопросам меньшинств ООН попал на видео.

Кроме того, в участии в форуме по вопросам меньшинств было отказано представителям крымских татар, а главе крымской болгарской национально-культурной автономии, члену Общественной палаты РФ от полуострова Ивану Абажеру так и не выдали швейцарскую визу.