В ОП РФ осудили Facebook за поддержку террористов в Сирии

Москва, 29 ноября. Глобальная интернет-корпорация Facebook превратилась в антигосударственную, антинародную, античеловеческую платформу. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Так он прокомментировал новость о том, что платформа Facebook используется как торговая площадка для расхитителей древних ценностей в Сирии.

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), террористы с помощью Facebook решают свои коммерческие вопросы, на этой платформе существует неприкрытая реклама, пропаганда ненависти и вражды.

«Хочу обратить внимание на недавнее выступление известного актера Саши Барона Коэна. Он выступал на заседании Антидиффамационной лиги и сказал, что если бы Facebook существовал в 1930-х, она бы с удовольствием размещала бы рекламу Адольфа Гитлера и НСДАП, продвигая еврейские погромы за деньги», — отметил Малькевич.

При этом людей, которые бы «могли как Эрнст Тельман бороться за светлое будущее», модераторы социальной платформы вероятно, подвергали бы блокировке, полагает глава ФЗНЦ.

Чаша терпения общественности уже переполнена, добавил Малькевич.

«Эти перекосы становятся абсолютно явными. На следующей неделе Фонд защиты национальных ценностей представит свой первый доклад, который в режиме онлайн пополняется новыми фактами о злодеяниях Facebook: о фактах кражи персональных данных, слежки за пользователями», — пообещал Малькевич.

Доклад будет представлен с участием квалифицированных экспертов и блогеров.

«Мы передадим текст доклада в Совет Федерации и предложим конкретные меры законодательного реагирования», — отметил Малькевич.

Отдельные тезисы проведенного Фондом защиты национальных ценностей исследования Малькевич озвучивал в Берлине на площадке Всемирного форума по управлению Интернетом.

«Он вызвал большой интерес, — рассказал Малькевич. — Мы планируем перевести его на английский, немецкий, французский и арабский [языки] и будем продвигать его на всех международных площадках. Мир должен узнать правду о правовом беспределе, который позволяет себе Facebook по всем сферам нашей жизни».

Вся информация доклада основана на фактах со ссылками на публикации в СМИ и верифицированных источниках.

«Отмахнуться от этого так просто уже будет нельзя. Наступает время для принятия самых серьезных мер», — заключил Малькевич.

Презентация доклада пройдет 4 декабря в 15.00 в пресс-центре МИЦ «Известия».