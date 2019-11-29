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В ОП РФ осудили Facebook за поддержку террористов в Сирии

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В ОП РФ осудили Facebook за поддержку террористов в СирииМосква, 29 ноября. Глобальная интернет-корпорация Facebook превратилась в антигосударственную, антинародную, античеловеческую платформу. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Так он прокомментировал новость о том, что платформа Facebook используется как торговая площадка для расхитителей древних ценностей в Сирии.

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), террористы с помощью Facebook решают свои коммерческие вопросы, на этой платформе существует неприкрытая реклама, пропаганда ненависти и вражды. 

«Хочу обратить внимание на недавнее выступление известного актера Саши Барона Коэна. Он выступал на заседании Антидиффамационной лиги и сказал, что если бы Facebook существовал в 1930-х, она бы с удовольствием размещала бы рекламу Адольфа Гитлера и НСДАП, продвигая еврейские погромы за деньги», — отметил Малькевич.

При этом людей, которые бы «могли как Эрнст Тельман бороться за светлое будущее», модераторы социальной платформы вероятно, подвергали бы блокировке, полагает глава ФЗНЦ.

В ОП РФ осудили Facebook за поддержку террористов в Сирии

Чаша терпения общественности уже переполнена, добавил Малькевич.

«Эти перекосы становятся абсолютно явными. На следующей неделе Фонд защиты национальных ценностей представит свой первый доклад, который в режиме онлайн пополняется новыми фактами о злодеяниях Facebook: о фактах кражи персональных данных, слежки за пользователями», — пообещал Малькевич. 

Доклад будет представлен с участием квалифицированных экспертов и блогеров.

«Мы передадим текст доклада в Совет Федерации и предложим конкретные меры законодательного реагирования», — отметил Малькевич. 

Отдельные тезисы проведенного Фондом защиты национальных ценностей исследования Малькевич озвучивал в Берлине на площадке Всемирного форума по управлению Интернетом. 

«Он вызвал большой интерес, — рассказал Малькевич. — Мы планируем перевести его на английский, немецкий, французский и арабский [языки] и будем продвигать его на всех международных площадках. Мир должен узнать правду о правовом беспределе, который позволяет себе Facebook по всем сферам нашей жизни». 

Вся информация доклада основана на фактах со ссылками на публикации в СМИ и верифицированных источниках.

«Отмахнуться от этого так просто уже будет нельзя. Наступает время для принятия самых серьезных мер», — заключил Малькевич.

Презентация доклада пройдет 4 декабря в 15.00 в пресс-центре МИЦ «Известия».

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Источник: Федеральное агентство новостей
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