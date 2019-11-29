Нальчик, 29 ноября. Президент России Владимир Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне. Глава государства на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям подчеркнул, что все мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы, должны быть организованы на самом высоком уровне.

Российский лидер сообщил, что подготовка к празднованию 75-летия Победы уже началась. Наступающий 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.

«Все мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны, должны пройти на самом высоком уровне», — сказал Владимир Путин, передает ТАСС.

Президент РФ призвал помнить о причинах Великой Отечественной войны, которая унесла жизни десятков миллионов человек. Также необходимо помнить, кто помогал нацистам и «подталкивал» их на Восток, и том, что именно СССР сыграл решающую роль в разгроме врага и освобождении Европы и мира.

«Мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества», — призвал Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в Нальчике также проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.