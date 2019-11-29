Египет осудил договоренности Эрдогана с террористами ПНС Ливии

Каир, 29 ноября. Власти Египта осудили подписание «меморандума о взаимопонимании» между Турцией и террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Египта.

Ранее в Стамбуле состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем, в рамках которой стороны подписали соглашения о «Безопасности и военном сотрудничестве», а также об «Ограничении юрисдикции на море».

Власти Египта осудили соглашения, которые были подписаны Анкарой и террористами ПНС Ливии. Кроме того, Каир призвал международное сообщество повлиять на действия ПНС Ливии, которые ведут к срыву инициатив, направленных на мирное урегулирование ливийского кризиса.

Стоит отметить, в настоящее время западные районы Ливии контролируются террористами так называемого Правительства национального согласия, которое было искусственно сформировано при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН.

Восточная часть республики находится под контролем законного правительства Ливии, которое было признано многими арабскими странами.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама», которая направлена на освобождение республики от террористов ПНС, захвативших западную часть страны после государственного переворота в 2011 году.

В апреле 2019 года ЛНА перешли начали новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой войска Хафтара планируют освободить ливийскую столицу Триполи и северо-западные районы страны от боевиков ПНС, тесно связанных с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.