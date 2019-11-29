Муж тяжелобольной Заворотнюк уехал выступать с Навкой в Минск

Москва, 29 ноября. Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев уехал в Минск в составе артистов мюзикла на льду «Руслан и Людмила». Об этом стало известно из публикации фигуристки Татьяны Навки в социальной сети Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, борется с онкологическим заболеванием, стала чувствовать себя лучше. По информации прессы, лечение звезды приостановлено, чтобы медики смогли проследить динамику изменений и решить вопрос о дальнейшем восстановлении ее здоровья.

Муж тяжелобольной актрисы Петр Чернышев отправился в Минск, чтобы представить новый ледовый спектакль, где он исполняет главную роль. Роль Людмилы в мюзикле исполняет сама Татьяна Навка. По ее словам, выступление состоится 30 ноября.

«Мне особенно приятно привезти свое первое ледовое шоу именно к вам, так как часть моей профессиональной истории связана с вашей прекрасной страной. У меня остались только теплые и приятные воспоминания о том времени», — написала Татьяна Навка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 29 Ноя 2019 в 12:53 PST

Ранее друг Петра Чернышева сообщал, что супруга фигуриста пошла на поправку, и ее перевели в реабилитационный центр.

Напомним, сообщения об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк появились летом 2019 года. По информации прессы, артистка борется с тяжелым недугом. При этом семья актрисы не комментирует слухи о состоянии ее здоровья. Информация о болезни Заворотнюк появилась в прессе на фоне ее исчезновения с публичных мероприятий.