Москва, 29 ноября. Директор Ливийского института перспективных исследований Ареф Али Найед призвал ООН отказаться от признания так называемого президентского совета Ливии, возглавляемого «премьер-министром» протеррористического ПНС Ливии Файезом Сарраджем.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с Сарраджем, по итогам которой были подписаны меморандумы о «Безопасности и военном сотрудничестве», а также об «Ограничении юрисдикции на море».

Найед направил письмо спецпредставителю генсека ООН по Ливии Гасану Саламе, в котором призвал вмешаться и прекратить сотрудничество между Турцией и так называемым Правительством национального согласия. Кроме того, Найед призвал ООН отказаться от признания президентского совета Ливии, отметив, что данный орган был избран незаконно, поэтому не может отражать волю ливийского народа.

Напомним, в настоящее время западная часть Ливии находится под контролем террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с «премьер-министром» Файезом Сарраджем, которое было искусственно сформировано при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН. Восточная часть страны контролируется законно избранным правительством, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение республики от террористов, которые захватили ливийские земли после революции 2011 года.

В апреле 2019 года ЛНА перешли к новому этапу операции, в рамках которой войска Хафтара намерены освободить ливийскую столицу Триполи и северо-западные районы республики от боевиков ПНС, которые имеют тесную связь с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.