Врач рассказал, как подготовить организм к крещенским купаниям

Санкт-Петербург, 29 ноября. Купание в проруби является сложившейся крещенской традицией в России. Врач петербургской городской поликлиники № 86 Денис Дорохин рассказал, как подготовить свой организм к крещенским купаниям.

Крещение Господне в 2020 году будет отмечаться 19 января. Места для купания в проруби организовываются специалистами заранее, обычно в таких местах дежурят медики и спасатели. Тем не менее чрезвычайные ситуации происходят, поэтому важно заранее подготовить свой организм к купанию в проруби.

По словам врача, для неподготовленного человека купание в проруби чревато проблемами с сосудами головного мозга. Дорохин отметил, что моржевать надо тоже с умом.

«Заниматься моржеванием нужно в меру. Сходить на крещение один раз, для успокоения души, конечно, можно, но если человек не подготовлен, то лучше в проруби не купаться», ― отметил врач в комментарии «ПолитРоссии».

Секрет подготовки к купанию в проруби заключается в тренировках с аэробной нагрузкой. При такой активности происходит увеличение частоты сердечных сокращений, что заставляет сосуды работать активнее.

«Готовиться необходимо с помощью кардиотренировок, чтобы сосуды работали. Ну и, конечно, следует заниматься гидротерапией — обливаниями холодной водой», ― добавил специалист.

Дорохин призвал не употреблять алкоголь ни до, ни после купания. Принимать спиртное можно только после купания, когда человек окажется в теплом помещении.

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