Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо жестко отсекать риски, связанные с распространением экстремизма и радикализма в России.

На заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям глава российского государства выступил с требованием принять меры по социальной адаптации мигрантов.

«Для всех регионов актуальна тема трудовой миграции, в целом миграционной политики. Нужны продуманные, эффективные меры по социальной адаптации мигрантов», — сказал Путин.

Он также обратил внимание, что в России радушно принимают тех, кто хочет жить и учиться в стране. Однако, по словам президента РФ, «необходимо жестко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, разного рода радикальных течений».

Вопрос минимизации рисков, связанных с распространением экстремизма и радикализма, в свете настоящих дней особо актуален и требует пристального внимания властных и правоохранительных структур. Так, широкий общественный резонанс вызвала история с журналистом одного из либеральных СМИ, который имеет тесную связь с террористами.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование о событиях в Сирии и выяснило, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков, известный своими псевдорасследованиями о событиях на территории республики, сотрудничает с боевиками. Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что после уничтожения в районе Дейр-эз-Зора террористов запрещенной в РФ организации ИГИЛ1 были обнаружены документы с номером телефона журналиста.

1 Организация запрещена на территории РФ.