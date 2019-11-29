Украинская делегация вновь попыталась сорвать выступление России в ООН

Женева, 29 ноября. Украинская делегация повторно попыталась сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам нацменьшинств.

Об этом сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, которая также принимает участие в форуме.

«Во второй день работы форума депутату Госдумы Руслану Бальбеку удалось все-таки выступить, несмотря на то, что его четыре раза прерывала украинская делегация. Ему пришлось выступать под шум табличек украинской делегации. При этом представители Украины проигнорировали просьбу председателя форума прекратить такое поведение», — рассказала Гридчина РИА Новости.

Стоит отметить, что темой доклада Бальбека было соблюдение прав крымских татар, о нарушении которых неоднократно заявляли украинские политики.

Ранее ФАН сообщал, что украинская сторона потребовала от ООН запретить участие представителей Крыма в форуме.

28 ноября в Женеве стартовала 12 сессия форума по вопросам нацменьшинств, проводящаяся советом ООН по правам человека. Уже в первый день украинская сторона сорвала выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Накануне в участии в форуме было отказано представителям крымских татар, а главе крымской болгарской национально-культурной автономии, члену Общественной палаты РФ от полуострова Ивану Абажеру так и не выдали швейцарскую визу.