Турция не до конца поругалась с НАТО, но не определилась еще в отношениях с Россией — эксперт

В ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии было подписано соглашение о морских границах в Средиземном море. Деталей сделки по расширению сотрудничества в области безопасности и военного сотрудничества официальная Анкара не представила и не уточнила, где именно будет проходить граница между Турцией и силами ПНС Ливии.

Соседствующий с Ливией Египет счел эту сделку незаконной, а в Греции назвали соглашение географически абсурдным, так как оно игнорирует остров Крит, который находится между побережьями Турции и Ливии.

Напряженность в отношениях между Турцией и Грецией побудили Анкару искать других союзников, коими оказались ПНС в лице Файеза Сарраджа в Триполи.

«Дело в том, что сейчас Турция находится в тяжелейшем политическом положении, потому что она (Турция — Прим. ФАН) не знает, в какую сторону «дрейфовать». Турция еще не поругалась серьезно с НАТО, и в то же время не определилась по существу своего взаимодействия с Россией. Сейчас для того, чтобы не ввязываться в какой-то третий фронт и очередной конфликт, власти Турции осуществляют весьма и весьма нелепые маневры по отношению к тем силам, которые могут усилить дестабилизацию ситуации как в регионе, так и внутри самой Турции», — утверждает вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Пособничество и сотрудничество с террористическими группировками в России уголовно наказуемо. Эксперт, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что поддержка террористических формирований целым государством может быть опасным в геополитическом плане, и мировое сообщество должно своевременно реагировать на подобные прецеденты.

«…но дело в том, что мы слишком упростили понятие «мировое сообщество». Есть сильные игроки и сателлиты. И когда сильные игроки определятся в отношении ко всем действиям Турции, тогда и сателлиты смогут сказать что-то определенное. Но с каждым годом понятие «мировое сообщество» становится больше ругательным», — заключил вице-президент Российской академии геополитических проблем.

Напомним, северо-запад и столица Ливии в настоящий момент контролируются боевиками, ответственными за революцию 2011 года, которые объединились в так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Эта структура признается 12 странами мира официальным органом власти в Ливии, но при этом состоит из косвенно связанных друг с другом незаконных вооруженных формирований, которые периодически воюют между собой за территории и сферы влияния. Кроме того, все банды связаны и частично состоят из элементов таких международных террористических группировок, как ИГИЛ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

«Премьер-министр» ПНС Ливии Файез Саррадж, назначенный на должность в обход демократических процедур, является членом «Братьев-мусульман».

Террористы ПНС ответственны за массовые расправы, работорговлю, контрабанду, пытки. Все группировки структуры фигурируют в докладах СБ ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.