Бросок в наркотический Афганистан спас Трампа от «черной метки» Пентагона

В последний четверг ноября американцы празднуют День благодарения. В этот день 45-й президент США Дональд Трамп внезапно отправился в Афганистан. Встретился там с президентом этой страны Ашрафом Гани и побывал на военной базе «Баграм», где самолично накладывал «джи-ай» порции традиционной индейки, сидел с ними за одним столом и выступил с речью.

Казалось бы, ничего особенного, но есть один нюанс: Трамп сделал это впервые за три года своего президентства. Ранее «афганские дела» он, в отличие от своих предшественников Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, демонстративно игнорировал. И не просто игнорировал, но грозился вообще вывести военный контингент из этой страны, тем самым отобрав у бравых генералов Пентагона большую долю афганского наркотрафика (и передав ее в руки ЦРУ). А параллельно сокрушался по поводу ужасной «опиатной эпидемии» внутри самих США.

На этом месте главный «рыцарь плаща и кинжала», бывший глава ЦРУ, а ныне госсекретарь США Майк Помпео со своими друзьями наверняка хлопал в ладоши, но не всем это нравилось.

Так, еще 17 октября в The New York Times, одном из рупоров «глубинного государства», была опубликована статья адмирала Уильяма Макрейвена, в которой экс-командующий силами спецопераций США призывал «спасти Америку от Трампа».

Автор статьи известен как «один из самых авторитетных американских военных», пусть уже и вышедший в отставку, настоящий «морской котик», а заодно — морской волк, морской дракон и морской дьявол, повелитель Мирового Океана и его окрестностей. Макрейвен, помимо прочих своих подвигов, славен прежде всего тем, что организовал и осуществил операцию «морских котиков» (SEALS) по ликвидации Усамы бен Ладена («Копье Нептуна») 2 мая 2011 года...

История с уничтожением «главного террориста XXI века» — такая же притча во языцех, что и события 11 сентября 2001 года, с которых началась плохая, но всемирная известность представителя саудовской семьи... Тогда тело бен Ладена было доставлено вертолетом в Афганистан для опознания (подтверждения, экспертизы — нужное подчеркнуть) и в тот же день до захода солнца, согласно мусульманскому обычаю, «затоплено в море» (на самом деле обычая топить трупы в море у мусульман нет, но это мелочи).

И да, Афганистан не граничит ни с одним морем на свете, даже Белорусским, но будем считать, раз надо — значит надо: перевезли вертолетом, и концы в воду. Теперь можно верить экспертизе!

За участие в этом номере, «закрывающем» фестиваль политического театра абсурда под названием «Теракты 9/11», определенные кланы в Пентагоне получили дополнительные доли афганского наркопирога, а вот непосредственные действующие лица и исполнители... В общем, 3 августа 2011 года «группа 6» спецназа SEALS почти в полном составе погибла в афганской провинции Вардак. Вертолет, ракета, катастрофа, бывает… Героям — слава, отцам-командирам — деньги…

В общем, в NYT прозвучал достаточно мощный сигнал военного сообщества в адрес «Большого Дональда». В условиях жесткого клинча с «глубинным государством», дошедшего о процесса импичмента, получить еще одного противника в лице «героиновой мафии в погонах» Трампу явно не улыбалось.

Но вместе с переданной адмиралом Макрейвеном «черной меткой» 45-й президент США, видимо, получил и «белую». И, как Нео из «Матрицы», сделал правильный выбор между разноцветными знаками.

25 октября в Twitter Трампа появилась запись о некоем долженствующим вот-вот случиться «очень важном событии», а буквально через несколько часов очередные «морские котики» точно так же, как Усаму бен Ладена, «ликвидировали» Абу Бакра аль-Багдади, главу запрещенной террористической организации «Исламское государство»1. И опять штурм с гибелью главного злодея, опять концы топятся в море...

Что интересно, на этот раз в медиа-пространстве подвигом SEALS как-то не впечатлились и потребовали доказательств. Доказательства тут же были предъявлены — но в привычном для американских героев стиле компьютерной графики плюс фото и… кличка доблестного «джульбарса», которого Дональд Трамп наградил лично. Все это было бы смешно, когда бы не было так пóшло.

В данном контексте визит 45-го президента США в Афганистан можно рассматривать как еще одно доказательство того, что высокие договаривающиеся стороны пришли к консенсусу относительно того, какая доля наркотрафика должна достаться самому «хозяину Белого дома». А раз так, то никакого вывода «джи-ай» с территории американской «героиновой колонии» в обозримом будущем ждать не стоит. Слова при этом, конечно, могут быть любыми.

Кстати, злые языки поговаривают, что за каждого и.о. министра обороны Трамп, пусть не напрямую, но получал: сначала от Boeing, а потом от Raytheon — достаточно круглые суммы, а всего с начала президентства его активы, находящиеся в «слепом трасте», выросли почти на 4 млрд долл., то есть более чем вдвое...

Что ж, если это правда (хотя верить злым языкам не стоит), то до президентских выборов 2020 года Трамп своего вероятного соперника-демократа в лице Майкла Блумберга по размеру богатства, конечно, вряд ли догонит, но процесс пошел. И идет он, можно сказать, семимильными шагами…

1 Организация запрещена на территории РФ.