Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Генсек НАТО назвал Россию стратегическим вызовом для альянса

49
0 Оставить комментарий

Генсек НАТО назвал Россию стратегическим вызовом для альянса

Брюссель, 29 ноября. Североатлантический альянс не видит неминуемой угрозы или агрессивных действий со стороны России в отношении союзников, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, блок видит со стороны России стратегический вызов, а не угрозу. Однако альянс, как считает Столтенберг, должен реагировать на усиление военных возможностей РФ.

«Видим, что РФ инвестирует большие средства в новые современные возможности, поэтому для нас важно продолжать обеспечивать надежную оборону в более непредсказуемом мире, поэтому мы должны больше инвестировать», — сказал генсек НАТО.

Столтенберг в очередной раз заявил о «нарушении» Россией соглашения в сфере контроля за РСМД, «агрессивном поведении» в отношении Украины и Грузии, а также развитии новых возможностей в ракетной сфере.

Он также заявил, что для альянса необходимо контактировать с Россией, даже если отношения между странами — членами НАТО и Россией не улучшаются, однако такой диалог не является признаком какой-то слабости.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов заявил, что военная активность НАТО в регионе усиливает военно-политическую напряженность.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров