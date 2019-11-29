Генсек НАТО назвал Россию стратегическим вызовом для альянса

Брюссель, 29 ноября. Североатлантический альянс не видит неминуемой угрозы или агрессивных действий со стороны России в отношении союзников, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, блок видит со стороны России стратегический вызов, а не угрозу. Однако альянс, как считает Столтенберг, должен реагировать на усиление военных возможностей РФ.

«Видим, что РФ инвестирует большие средства в новые современные возможности, поэтому для нас важно продолжать обеспечивать надежную оборону в более непредсказуемом мире, поэтому мы должны больше инвестировать», — сказал генсек НАТО.

Столтенберг в очередной раз заявил о «нарушении» Россией соглашения в сфере контроля за РСМД, «агрессивном поведении» в отношении Украины и Грузии, а также развитии новых возможностей в ракетной сфере.

Он также заявил, что для альянса необходимо контактировать с Россией, даже если отношения между странами — членами НАТО и Россией не улучшаются, однако такой диалог не является признаком какой-то слабости.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов заявил, что военная активность НАТО в регионе усиливает военно-политическую напряженность.