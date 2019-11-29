РФ и Турция должны скоординировать действия для достижения мира в Сирии, заявил Баранец

Москва, 29 ноября. России и Турции необходимо скоординировать действия на политической карте Сирии в связи со сложной военно-политической обстановкой в этой стране. Таким мнением поделился военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Совершенно ясно, что США не собираются покидать нефтяные поля. Курды ведут очень разновекторную политику: если одни смирились с тем, что их загнали в большой анклав, то другие вновь пошли на поклон к американской группировке. Не добит очаг в Идлибе, где остались несколько тысяч террористов», — отметил эксперт.

Баранец напомнил, что курдских боевиков уже оттеснили на 30 километров от сирийско-турецкой границы, однако радикалы все равно совершают экстремистские выходки против турецких войск и даже пытаются обстреливать патрули военной полиции РФ.

«Вашингтон мстит Эрдогану за покупку российских С-400 и провоцирует курдов против турок. Таким образом, военно-политическая карта Сирии сегодня похожа на большую шахматную доску, где очень сложно понять логику расстановки сил. Вот в этом и пытаются разобраться начальники генштабов Турции и РФ. Необходимо поставить все на свои места и подкорректировать общие планы», — подчеркнул военный обозреватель «Комсомольской правды».

По мнению эксперта, решение задач, поставленных перед Россией и Турцией, в Сирии — это лишь дело времени.

«Переформатирование группировок, их наращивание, принятие решений, как будем действовать в воздухе, на земле — вот эти вопросы сейчас и отполировываются начальниками генштабов России и Турции, чтобы была ясность, кто и что делает для выполнения общего плана», — сказал Баранец в комментарии Nation News.

Напомним, 9 октября 2019 года Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против курдских террористов, сотрудничающих с радикалами из экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Вооруженные бандформирования курдов оккупировали восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГ1. На самом деле курдские радикалы включали экстремистов в свои ряды и создавали в Сирии спящие террористические ячейки, а также вместе с американцами начали незаконно выкачивать нефть, принадлежащую сирийскому народу. Кроме того, бандформирования курдов притесняли арабов-суннитов, проживающих в Заевфратье.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и пограничной службы Сирии, а также турецкие военные, патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийской границы и контролируют отвод бандформирований курдов с этих территорий, передает «Царьград». Отметим, что ранее главы генштабов Вооруженных сил России и Турции генералы Валерий Герасимов и Яшар Гюлер обсудили ситуацию в Сирии по телефону.

1 Организация запрещена на территории РФ.