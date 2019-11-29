Посольство Украины пожаловалось в Госдеп из-за российского Крыма в приложениях Apple

Киев, 29 ноября. Посольство Украины в США пожаловалось в Госдеп и Apple из-за российского Крыма в приложениях корпорации.

Возмущение украинских дипломатов вызвало «некорректное обозначение» Крыма как территории России. В сообщении дипмиссии в Facebook сообщается, что посольство безотлагательно обратилось к руководству компании с призывом срочно исправить это.

«Украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на сложившуюся ситуацию», — добавили в дипмиссии.

Как отмечает украинское издание Главред, корпорацию Apple пристыдили замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшедач и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование действиями Apple. А именно недавнего обозначения Крыма как части России. Напомню один очевидный факт: это не так. Стыд вам, Apple!», — написал Пшедач в Twitter.

Линкявичюс в свою очередь заявил, что Apple «невежественно плюет на боль Украины».

27 ноября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что американской корпорации не следует лезть в глобальную политику. Не мог не прокомментировать ситуацию и предшественник Пристайко Павел Климкин. По мнению экс-министра, после этого Apple «не может быть номером один».

«А слабо, как говорят, отказаться от Apple, если они Крым готовы признать российским? Да и сказать, а ну их, этих приспособленцев… переходим на другое, а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса)!», — написал он в своем микроблоге.

Напомним, Крым воссоединился с Российской Федерацией в 2014 году после госпереворота на Украине. Республика отказалась признавать легитимность новых киевских властей и провела референдум, по итогам крымчане единогласно выступили за то, чтобы выйти из состава этой страны. Киев однако считает волеизъявление народа незаконным, итоги плебисцита не признает и требует продлевать антироссийские санкции из-за якобы «оккупации» полуострова.