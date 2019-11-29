Царев прокомментировал закон о границе ДНР в пределах всей Донецкой области

Донецкая Народная Республика поднимает ставки перед встречей «нормандской четверки» путем принятия закона «О государственной границе ДНР», считает бывший депутат Верховной рады Украины и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Парламент Донецкой Народной Республики принял закон «О государственной границе ДНР». Территориальные пределы республики установлены по всей Донецкой области, по границе до начала гражданской войны на Украине в 2014 году, заявил глава Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

«В этом законе не забыты те люди, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине», — цитирует слова спикера парламента ДНР Донецкое агентство новостей.

Бидевка подчеркнул, что до момента урегулирования конфликта с Киевом граница республики будет проходить по линии соприкосновения сторон в Донбассе. Как утверждает политик, это не противоречит Минским соглашениям.

Отмечается, что документ определяет порядок и условия обозначения границы ДНР, а также порядок ее защиты. По словам автора законопроекта Виталия Кравеца, целью закона является формирование нормативной базы в сфере государственной пограничной политики.

По словам Олега Царева, принятие парламентом ДНР закона «О государственной границе ДНР» важно с политической точки зрения в преддверии встречи «нормандской четверки».

«Сейчас украинская сторона перед «нормандской встречей» делает всевозможные заявления для того, чтобы поднять ставки, пытаясь втянуть в повестку дня вопрос Крыма и пересмотреть Минские соглашения. Со своей стороны, поднимает ставки Донецкая Народная Республика», — заявил Царев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Требование признать границы ДНР в пределах Донецкой области до начала конфликта в 2014 году имеет смысл, подчеркивает бывший депутат.

«Когда мы проводили референдум, то он проходил на всей территории Донецкой и Луганской областей. Потом зашли украинские войска и захватили 2/3 территории областей. Мэров, которые помогали проводить референдум, арестовали, возбудив уголовные дела», — объяснил собеседник ФАН.

Стоит отметить, что вопрос разграничения территорий не урегулирован в украинском законодательстве, напоминает политик.

«Если открыть закон Украины «Об особом статусе отдельных территорий», то нигде нет перечня этих территорий и критериев их определения. Кроме того, я уверен, что Украина будет категорически возражать против распространения особого статуса на всю территорию Донецкой и Луганской народных республик», — подчеркнул в комментарии ФАН Царев.

В середине ноября стало известно, что саммит в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. Позже представители лидеров России, Германии, Франции и Украины подтвердили участие глав государств в саммите.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецк и Луганск не согласились с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую антитеррористическую операцию против объявивших о независимости ДНР и ЛНР. Позже киевская АТО была переименована в Операцию объединенных сил. По информации ООН, жертвами гражданского конфликта на Украине стали более 13 тысяч человек.