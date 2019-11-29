Россия готова оказать помощь Ираку в кризисной ситуации, заявил Богданов

Москва, 29 ноября. Москва готова при необходимости оказать Ираку помощь в сложившейся кризисной ситуации в стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

С начала октября в Ираке проходят массовые протестные акции. Жители Ирака требуют от властей принять меры для борьбы с коррупцией и безработицей. Кроме того, протестующие требуют провести реформирование системы власти, а также отправить в отставку правительство Ирака и назначить досрочные выборы в парламент.

«Мы как дружественная страна всегда готовы оказать, если в этом есть необходимость, содействие и помощь [Ираку]», — заявил Богданов.

Замминистра иностранных дел РФ напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров в октябре посетил Багдад и Эрбиль, где встретился с руководством Ирака. Богданов назвал оправданными требования демонстрантов в Ираке с точки зрения экономической ситуации. Москва рассчитывает, что власти Ирака найдут в себе силы оперативно и эффективно ответить на вызовы, с которыми столкнулась страна, подытожил Богданов.

Премьер-министр Ирака Абд аль-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также внести изменения в закон о выборах. Кроме того, глава правительства Ирака заявил, что власти рассматривают вопрос о внесении изменений в конституцию, которые позволят сократить число парламентариев.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что дестабилизация обстановки в Ираке чревата возрождением террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.