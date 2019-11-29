МИД России оценил визит Трампа в Афганистан

Москва, 29 ноября. Москва позитивно оценивает итоги визита президента США Дональда Трампа в Афганистан и те заявления, которые были сделаны. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Мы надеемся, что стороны в самое ближайшее время подпишут соглашение», — сказал дипломат в комментарии РИА Новости.

Ранее Трамп прибыл в Кабул с не анонсированным ранее визитом. Сообщалось, что глава Белого дома встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и посетил дислоцированных в стране американских военнослужащих. Позже Трамп заявил, что «Движение Талибан»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) готово заключить мирное соглашение с США.

Напомним, «Движение Талибан» было образовано в разгар боевых действий в Афганистане в середине 90-х годов. С 1996 по 2001 год «Талибан» находился у власти в Афганистане. После свержения в 2001 году организация развязала партизанскую борьбу с правительственными силами и НАТО. Сейчас официальный Кабул и «Талибан» пытаются прийти к компромиссу и заключить перемирие.

1 Организация запрещена на территории РФ.