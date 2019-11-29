МИД предупредил россиян об угрозе наводнений во Франции

Москва, 29 ноября. МИД РФ предупредил российских граждан об угрозе наводнений на Атлантическом побережье Франции. Соответствующий пост опубликован в микроблоге в Twitter внешнеполитического ведомства.

В сообщении указывается, что во Франции, а именно для Атлантического побережья, синоптики объявили «желтый» уровень метеоопасности. Согласно прогнозам, ожидаются сильнейшие осадки.

"[Есть] угроза наводнений», — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.

Ранее сообщалось, что два жителя Франции пропали без вести во время наводнений, к которым привели затяжные ливни на юге страны. По информации СМИ, один из пропавших упал в бурный поток в департаменте Вар, где перевернулась лодка спасателей, эвакуировавших население. Второго поток воды сбил, когда он вышел из дома.