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Сергей Собянин открыл Карамышевский мост. ФАН-ТВ

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Сегодня в Москве началось движение по Карамышевскому мосту. На открытии присутствовал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что балочный мост является частью большого проекта трассы «Москва-Петербург». Новая магистраль решила проблему «бутылочного горлышка» при въезде в город, а также дала возможность полноценно пользоваться Северо-Западной хордой.
 

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