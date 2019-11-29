Пользователи Сети высмеяли Савченко за платье с разрезом на дне рождения Гордона

Киев, 29 ноября. Экс-депутат украинского парламента Надежда Савченко пришла на день рождения журналиста Дмитрия Гордона в вечернем платье с длинным разрезом, за что была высмеяна в социальных сетях. Фотографию политика выложил в Facebook правозащитник Сергей Наумович.

Как видно на снимке, Савченко о чем-то беседует с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, на ней надеты черное платье с вульгарным разрезом, переливающиеся колготки телесного цвета и замшевые туфли.

Пользователи социальной сети не преминули возможностью пошутить над внешним видом политика.

«А разрез-то какой», «У Нади колготки зачетные», «Надя в платье?! Так она девочка, что ли?», «Братюни с девяностых и Надюха в неприличном виде», «Квинтэссенция пошлости», «Хеллоуин продолжается?» — пишут пользователи Facebook.

Напомним, что украинские политики часто появляются на публике в странном и необычном образе. Наиболее известный пример — «женщина с косой» — бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, известная своей прической. В ноябре политик впервые за долгое время была замечена со знаменитой косой, заплетенной вокруг головы. Это произошло впервые с 2014 года, когда она было освобождена из тюрьмы. В привычном образе Тимошенко пришла на встречу с новоизбранным президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.