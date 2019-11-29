Таксисты пожаловались на создание искусственного бойкота ложными вызовами

Москва, 29 ноября. Водители такси пожаловались на участившиеся ложные вызовы из-за искусственно создаваемого бойкота. Таксисты заявляют, что бесцельный «протест» мешает им выполнять работу и зарабатывать.

По словам водителя из Твери, в Интернете появляется информации о том, что якобы таксисты повсеместно устраивают бойкоты и требуют повысить цены на услуги. Когда у организаторов «протестов» спрашивают о конкретных требованиях, то они обычно не отвечают на этот вопрос и блокируют интересующегося.

Осложняет ситуацию то, что организаторы так называемого «протеста» мешают работе таксистов, отправляя ложные вызовы. Водитель из Воронежа рассказал, что уже сталкивался с такой ситуацией. Когда он приехал по вызову, то группа мужчин перегородила ему дорогу и призывала присоединиться к «протесту». Однако и они не смогли объяснить суть требований.

«Приезжаю по адресу, а там вместо клиента меня у торгового центра ждут какие-то мужики. Перегораживают проезд и не дают работать. Призывают к ним присоединиться, бойкотировать работу. При этом не говорят, какие требования и кому выдвигают», — рассказал таксист в комментарии KP.ru.

Водители не на шутку обеспокоены участившимися ложными заказами. Таксисты считают, что требования увеличить стоимость услуги такси не оправдана, ведь сейчас водители получают хороший доход по меркам своих городов. Кроме того, размер заработка зависит только от водителя, который выбирает, сколько часов работать.

«Забастовки мне не интересны, я зарабатывать хочу, а не впустую время тратить. Во Владимире никто из водителей не бойкотирует работу, но нас пытаются втянуть в это», — пожаловался таксист.

Ранее в Совфеде предложили ввести новые правила регулирования деятельности таксистов в России. Законопроект предполагает создание открытых реестров водителей такси, что позволит сделать данную сферу бизнеса более прозрачной. Он также предусматривает щадящее налогообложение для самозанятых граждан, занимающихся частным извозом.