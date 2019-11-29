Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, неоднократно распространявших фейки в Сети

48
0 Оставить комментарий

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, неоднократно распространявших фейки в Сети

Москва, 29 ноября. Роскомнадзор опубликовал список интернет-ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию. В перечень попали группы СМИ в социальных сетях и отдельные страницы в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в список попали интернет-страницы, где регулярно под видом достоверных сообщений публикуют заведомо недостоверную общественно-значимую информацию.

«В перечень включаются информационные источники, два или более раз упомянутые в требованиях Генеральной прокуратуры РФ, направленных в Роскомнадзор», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Сейчас в списке содержатся 27 позиций. Среди них есть как группы СМИ в социальных сетях, так и отдельные группы в соцсетях и каналы на YouTube.

Напомним, глава Роскомнадзора Александр Жаров в своем докладе к форуму Союза журналистов РФ «Вся Россия» заявил, что ведомство готово создать список распространителей фейков. Сообщалось, что в перечень войдут издания, интернет-сообщества и лица, которые регулярно публикуют фейки. Жаров уточнял, что в списке будут указаны не только названия распространителей фейков, но и адреса страниц, на которых публикуется заведомо недостоверная информация, а также описание таких новостей.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров