Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, неоднократно распространявших фейки в Сети

Москва, 29 ноября. Роскомнадзор опубликовал список интернет-ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию. В перечень попали группы СМИ в социальных сетях и отдельные страницы в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в список попали интернет-страницы, где регулярно под видом достоверных сообщений публикуют заведомо недостоверную общественно-значимую информацию.

«В перечень включаются информационные источники, два или более раз упомянутые в требованиях Генеральной прокуратуры РФ, направленных в Роскомнадзор», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Сейчас в списке содержатся 27 позиций. Среди них есть как группы СМИ в социальных сетях, так и отдельные группы в соцсетях и каналы на YouTube.

Напомним, глава Роскомнадзора Александр Жаров в своем докладе к форуму Союза журналистов РФ «Вся Россия» заявил, что ведомство готово создать список распространителей фейков. Сообщалось, что в перечень войдут издания, интернет-сообщества и лица, которые регулярно публикуют фейки. Жаров уточнял, что в списке будут указаны не только названия распространителей фейков, но и адреса страниц, на которых публикуется заведомо недостоверная информация, а также описание таких новостей.