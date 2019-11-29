В ДНР сообщили о 63 нарушениях перемирия со стороны ВСУ в Донбассе

Донецк, 29 ноября. Военные Вооруженных сил Украины 63 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«За неделю вооруженные формирования Украины 63 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения», — указывается в сообщении представителя ведомства.

Так, по районам 17 населенных пунктов республики было выпущено 62 мины калибром 120 и 82 миллиметра и 210 гранат различного типа.

Ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий рассказал, что украинские националисты увеличивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе. По его словам, информация об обострении ситуации вокруг националистических группировок, которые дислоцируются в районе разведения сил и средств у участка № 2 «Золотое», продолжает поступать.

Напомним, Донецкая и Луганская области в 2014 году отказались признавать установившуюся после госпереворота на Украине власть, после чего объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Украина приняла решение ввести войска на территорию республик в рамках так называемой «антитеррористической операции». Принятые для урегулирования конфликта минские договоренности регулярно нарушает киевская власть.