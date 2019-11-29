Песков рассказал об ожиданиях от саммита в «нормандском формате»

Москва, 29 ноября. Кремль считает, что есть все основания рассчитывать на субстантивный разговор во время встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы и раньше говорили, и сейчас давайте не будем завышать наших ожиданий от встречи в «нормандском формате», но вместе с тем, есть основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы российского государства также затронул тему закона об особом статусе Донбасса, который действует до конца этого года. По словам Пескова, закон об особом статусе Донбасса является составной частью нескольких договоренностей.

«Решение, скажем так, дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то предскажет», — добавил чиновник.

Напомним, закон об особом статусе Донбасса был принят украинской Радой в 2014 году, но так и не был введен в действие. В прошлом году парламент продлил закон до конца 2019 года.

В этом месяце стало известно, что лидеры «нормандской четверки» (России, Франции, Германии и Украины) проведут встречу в Париже 9 декабря. Представители лидеров уже подтвердили их участие в переговорах.