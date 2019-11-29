В РПЦ считают, что вскоре может быть объявлена уния Фанара и Ватикана



Константинопольский патриарх Варфоломей отрекся от истинного христианства, считает известный православный священник отец Всеволод Чаплин. Таким образом в интервью Федеральному агентству новостей клирик прокомментировал заявление главы Фанара о том, что между православием и католицизмом не существует никаких догматических разногласий. Есть только исторические различия.

Как сообщили источники портала «Союз православных журналистов», во время своего последнего визита на святую гору Афон фанарский патриарх заявил, что единение православной церкви с римо-католиками неизбежно. Для большей части монахов эти слова Варфоломея стали громом среди ясного неба, некоторые из них даже плакали, но никто не осмелился возражать.

Впрочем, разного рода сигналы о сближении с католицизмом из Константинопольского патриархата, который ныне правильнее называть стамбульским, шли уже давно. Начиная с перевода календаря богослужений на григорианский календарь в 20-х годах прошлого века и заканчивая совместными богослужениями фанарских иерархов с католиками. Правда, в последнее время число тревожных «звоночков» увеличилось. Практически при каждом удобном и неудобном случае Варфоломей делает реверансы в сторону католиков. Вот и 25 ноября во время встречи с делегацией Тбилисского университета, как сообщает греческий сайт Romfea, глава Фанара заявил, что диалог с другими христианами, особенно с Римско-католической церковью, является одним из приоритетов Вселенского патриархата.

«Фанар уже давно идет по пути радикального экуменизма, полностью игнорируя предельно важные различия в вере между католиками и православными», — отметил Всеволод Чаплин.

По его словам, все основные действия Варфоломея давно направлены на то, чтобы нравиться власть имущим на Западе.

«Не раз уже имели место совместные богослужения с католиками. Недавно Варфоломей получил награду от женщины — епископа шведской псевдорелигиозной организации, где вовсю благословляют так называемые однополые браки. То есть Фанар своим поведением показывает, что вопрос истины для него не важен, а важны аплодисменты, сигналы одобрения и встроенность в политические элиты на Западе», — полагает собеседник ФАН.

В случае с Фанаром имеет место попытка приспособиться любой ценой к западному истеблишменту, который, по сути, является богоборческим. И вся украинская история с признанием ПЦУ — это следование этому же вектору, считает священник.

«В какой-то момент Фанару дали команду «фас», и он, наплевав на все свои прежние заявления и обещания, прямо как Гитлер, без объявления войны, начал наступление на каноническую территорию Русской православной церкви. И мы в очередной раз убедились, что в Константинопольском патриархате Христа сейчас нет. А есть жажда денег и огромные амбиции».

При этом Фанар совершенно очевидно стремится к унии с католиками.

«Если слова Варфоломея корректно перевели и он действительно заявил о том, что между православными и католиками нет догматических различий, то это совершенно явное отречение от веры».

Любой мало-мальски грамотный православный священник скажет, что у православия есть принципиальные расхождения с католицизмом, в частности, касающиеся вопроса исхождения Святого Духа.

«Католикам также присуща нездоровая религиозная практика, когда духовность заменяется душевностью, эмоциональностью и чуть ли не квазисексуальными переживаниями в адрес Христа. Все это говорит о глубоком отступлении католического мира от христианской истины», — отметил отец Всеволод.

По его словам, за Варфоломеем пойдут те представители поместных церквей, кому важно положение в западном обществе.

«Как ни прискорбно, но, скорей всего, после некоторых колебаний большинство иерархов греческих поместных церквей подчинятся установкам Фанара на унию с католиками».

Впрочем, и в греческом православии есть немало тех, кто отвергает политику Варфоломея. В частности, на Афоне есть монастырь и скиты, где имя Варфоломея не упоминается на богослужениях, что означает отказ признать его истинным патриархом.

«При этом я не считаю, что мы на пороге некоего раскола славянского и греческого православия. Это ложная идея, которую подкидывает пятая колонна в нашей церкви», — подчеркнул клирик.

По его мнению, и в Греции, и на Кипре, и на Афоне достаточно большое количество верующих, которые не согласятся на унию и останутся на позициях истинного православия.

«Поэтому очищающее разделение пройдет среди практически каждого православного народа. И наша задача — поддерживать тех, кто будет на нашей стороне, а не зацикливаться на критическом диалоге с теми, кто настроен на встраивание в западные обезбоженные элиты».

Отец Всеволод не исключил, что уже в ближайшее время главы Фанара и Ватикана объявят о создании новой унии.

«Ползучая уния идет, и я не исключаю, что на одном из так называемых межхристианских собраний папа Франциск и патриарх Варфоломей объявят, что они устанавливают евхаристическое общение, или заявят об отсутствии каких-либо неразрешимых догматических противоречий между католиками и православными. Это уже и будет уния. Все это может случиться без решения соборов, без широкого обсуждения. Просто наглой волей нынешнего главы Фанара».

Есть вероятность, что при этом Русская православная церковь будет отмалчиваться или вести себя слишком деликатно. А это всегда проигрышная тактика.

В свою очередь заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в комментарии ФАН отметил, что церковь ведет свой диалог с католиками.

«У Русской православной церкви, которая является крупнейшей православной церковью в мире, есть свой диалог с Римско-католической церковью. Этот диалог построен на поиске путей взаимодействия в тех сферах, где мы можем взаимодействовать. Это и борьба за традиционные ценности семьи, попечение о преследуемых христианах, и многое другое», — констатировал он.

По словам Кипшидзе, диалог с Римско-католической церковью строится не только на признании единого христианского начала, но и на утверждении самобытности обеих церквей. Такая позиция помогает выстраивать взаимополезное сотрудничество.

Что касается Фанара, то это маленькая религиозная организация, которая представляет только саму себя, и все заявления, которые делает Фанар, не имеют никакого отношения к позиции РПЦ и других поместных православных церквей, считает заместитель председателя Синодального отдела РПЦ.

«Заявление Варфоломея является частной позицией главы маленькой иностранной религиозной организации. Мы вообще не можем никак его прокомментировать, поскольку к Русской православной церкви оно не имеет никакого отношения», — резюмировал собеседник ФАН.

16 ноября глава Католической церкви папа Франциск заявил о намерении ввести новый грех за нанесение вреда экологии. Причем произойти это может уже в ближайшее время. По мнению папы, занесение несознательного экологического поведения в реестр католических грехов поможет верующим задуматься о проблемах окружающей среды.