Кураторы гонконгских протестов перестали скрываться и теперь раздают указания радикалам прямо в центре Гонконга, посредством огромных телеэкранов и мессенджеров. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Акция под названием «День благодарения» или Thank you and march on («Спасибо и идем дальше») собрала в четверг вечером несколько тысяч человек в деловом центре Гонконга, на острове Hong Kong на небольшой площади под названием Edinburgh Place. По оценкам корреспондента ФАН, всего собралось 2000-2500 человек, преимущественно молодых людей.

На ступенях лестниц, ведущих к площади, были установлены несколько трогательных инсталляций: негр с конституцией, стоящий на трибуне, с подписью «Демократия, спасибо!», или статуэтка Гая Фокса с флагами США и Гонконга, и т.п. Десятки репортеров охотно фотографировали эти инсталляции, возле них также собирались толпы для селфи.

Затем под трагическую музыку организаторы объявили «минуту молчания» по погибшим демонстрантам (которых в действительности нет, оппозиция до сих пор не может назвать ни одного имени якобы погибших, все оказывается фейком). Эта минута превратилась в пятиминутку ненависти – в толпе раздавались проклятья и даже рыдания, а если бы эта минута длилась подольше, истерика, без сомнения, охватила бы всю толпу.

По окончании этой части процедуры со сцены донеслись звуки американского гимна, который вся толпа начала петь с большим воодушевлением, размахивая принесенными с собой американскими флагами и даже пританцовывая.

Первыми со сцены выступили представители известной американкой организации Human Rights Watch, которая в интересах США вмешивается в политические процессы по всему миру. Представители Human Rights Watch говорили банальности о том, что мир должен быть справедлив, а все народы должны жить в мире и спокойствии.

Затем на сцене неожиданно показался Джошуа Вонг – один из немногих известных лидеров протеста в Гонконге. Заметим, в целом этот протест не имеет официальных лидеров, чтобы власти не могли наказать организаторов беспорядков. Однако Вонга удалось изобличить и привлечь к ответственности за беспорядки по время т.н. «Революции зонтиков» в 2014 году. Спустя три года, в 2017-м, Вонг был осужден к 6 месяцам лишения свободы и после отбытия наказания уехал в США. Однако теперь он вернулся и наблюдатели полагают, что это четкий сигнал, означающий, что протесты в Гонконге будут максимально радикализироваться. Джошуа Вонг подтвердил это предположение, выкрикивая яростные лозунги в микрофон и буквально захлебываясь ненавистью:

- Слава Гонконгу! Героям Гонконга слава! Ненавидим полицию! Не слушаем полицию! Освободим Гонконг! В ответ толпа кричала: - Юэсэй!

Таким образом, у гонконгских протестующих получился пароль и отзыв, почти как у их коллег с Украины: «Слава Гонконгу! Героям слава! Юэсей!».

Затем все смотрели ролик, подготовленный организаторами акции. Ролик вдохновлял не останавливаться на достигнутом, а продолжать борьбу. Выступали разные белые американские дяди тети, и под трогательную закадровую музыку говорили о поддержке «народа Гонконга».

Народ в ответ снова радостно кричал «Спасибо юсэей», а также другие местные кричалки.

В толпе, как это принято, работали аниматоры и бригадиры, они не уставали кричать все мероприятие, а толпа не уставала отвечать. Надо было постоянно поддерживать дух протеста.

В кадре появлялись разные лица из числа американских политиков и чиновников. Все они говорили о том, что нельзя останавливаться, нужно протестовать как можно сильнее, что только силой можно удовлетворить требования оппозиции.

Толпа в ответ восторженно ревела и аплодировала, несколько раз принимаясь петь американский гимн. Все это вы сами можете увидеть на видеоролике ФАН.

Когда я смотрел на все это, мне пришла в голову мысль, что я присутствую на собрании какой-то секты. Секта «Свидетели демократии и прав человека», как-то так. Они с просветленными взорами смотрели на экран, где белые боги с той стороны океана говорили им, что нужно делать. Затем наместники этих богов в Гонконге говорили, что нужно не подвести богов и продолжать протесты, бороться с коммунистическим правительством Китая. Молодежь в масках мечтала о новых уличных боях, судя по тому, как они смотрели этот вдохновляющий ролик, повествующий о 6-месячных битвах. Постоянные кричалки и обязательные ответы. Секта. Причем с таким же агрессивным отношением к отступникам и носителям других мнений. Поклонение фетишам вроде негров с плакатиком «Спасибо демократия», и т.п.

Судя по данной акции, решение правительства Гонконга отозвать проект закона об экстрадиции никак не повлияло на активности оппозиции. И даже относительный успех оппозиции на недавних муниципальных выборах – тоже. И пять требований, которые оппозиция выдвинула после удовлетворения своего первого требования, тоже еще не конец. Оппозиция, подзуживаемая Западом, будет давить на Пекин до конца. В толпе говорили только об одном – Гонконг должен отделиться от Китая, несмотря ни на какие международные и межгосударственные договорённости.

Значит, Гонконг еще очень долго будет удобным рычагом американского давления на Китай – поскольку Китай сейчас это геополитический соперник США №1.

Как сообщал ФАН ранее, протесты в Гонконге начались летом 2019 года после обсуждения законопроекта об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых жителей Гонконга другим странам, в том числе материковому Китаю. К требованиям протестующих об отзыве законопроекта очень быстро добавились еще пять: теперь они хотят введения прямых выборов в Гонконге и фактической независимости от Китая. Сначала акции были мирными, но впоследствии стали заканчиваться актами вандализма и даже нападениями на мирных жителей.

Напомним, в 1860 году после поражения Китая во Второй Опиумной войне Великобритания получила в вечное пользование территории Коулунского полуострова к югу от Баундари-стрит и острова Камнерезов, а в 1898 году — взяла у Китая в аренду на 99 лет прилегающую территорию на севере Коулунского полуострова и остров Ланьтау. Однако в 1997 году территория Гонконга официально вернулась в состав Китайской Народной Республики и КНР имеет полное право установить там свои законы.