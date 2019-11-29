Эксперт рассказал, как США продолжают оккупацию нефтегазовых месторождений Сирии

США пытаются сохранить контроль над основными нефтегазовыми месторождениями северо-востока Сирии с помощью усиления военной группировки, уверен руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.

Соединенные Штаты перебросили колонну бронетехники в район нефтяного месторождения Румейлана, сообщили в Сирии. По данным Telegram-канала «Вестник Дамаска», шесть бронемашин ехали к нефтяным полям со стороны аль-Кахтании.

Как утверждает Владимир Фитин, США перебрасывают боевую технику в район сирийских нефтегазовых месторождений ради усиления контроля над ними.

«Другого варианта не просматривается. Президент США Дональд Трамп уже заявлял, что Америка сохранит контроль на основными нефтегазовыми месторождениями северо-востока Сирии. По данным Пентагона, на этих месторождениях находится около 500–600 военнослужащих и необходимая боевая техника. Все продолжается. Через Ирак идут пополнения людей и дополнительная техника», — заявил Фитин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Неизвестно, будут ли США еще наращивать военный контингент на сирийских нефтяных полях, полагает политолог.

«Все зависит от конкретной ситуации и как Пентагон будет воспринимать там свои силы. Таким образом, как США заявили ранее, что будут контролировать нефтегазовые месторождения Сирии, так они этим и занимаются», — объяснил собеседник ФАН.

Тот факт, что США нагло воруют сирийскую нефть, уже давно перестал быть секретом. Активную помощь в этом им оказывают курдские террористы. Они оккупировали восточный берег Евфрата, где расположены нефтегазовые месторождения.

В начале ноября редакция ФАН узнала о переброске в Сирию нескольких тысяч наемников из американской частной военной компании Academi, более известной под своим первым названием — Blackwater.

В сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор участники ЧВК прибыли опять же для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны в США. С помощью наемников Вашингтон может маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах на востоке САР и официально заявлять о «снижении численности военного контингента армии США», заменив каждого выведенного солдата несколькими наемниками из Blackwater.

При этом с сотрудниками американской частной военной компании в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор прибыло несколько конвоев со строительной техникой. Они необходимы Штатам для возведения новых опорных пунктов за Евфратом.

По словам источников ФАН в сирийской разведке, американские наемники терроризируют местных жителей и наводят свои порядки на оккупированной США территории САР. С помощью опубликованных ранее данных Минобороны РФ, а также новой полученной информации ФАН смогло установить, что украденная с сирийских месторождений нефть направляется в район Камышлы, а оттуда колонны бензовозов следуют к сирийско-иракской границе.

Номинально нефтегазовые месторождения на северо-востоке Сирии контролируют курдские террористы. За это они какое-то время получали 75% дохода от нелегального нефтебизнеса США. По новым договоренностям американцы платят только главарям курдских террористов в обмен на лояльность. Иными словами, Соединенные Штаты забирают себе порядка 70-80 миллионов долларов прибыли в месяц и только около 10 миллионов долларов в месяц распределяют между руководящей верхушкой курдских боевиков.

Ситуацию в зоне оккупации США на северо-востоке САР также осложняет тяжелейшая гуманитарная обстановка. Занятые выкачкой нефти американцы предоставляют полную свободу действий курдским террористам, которые между тем чинят произвол в местных городах и поселках. Но Вашингтону все равно, потому что эта «курдская ширма» необходима для дальнейшего воровства нефти.