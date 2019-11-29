Путин и Лукашенко проведут встречу до конца 2019 года

Москва, 29 ноября. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены встретиться до конца года, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля напомнил, что накануне у глав государств состоялись контакты, и они договорились встретиться до конца текущего года.

«Пока я не буду делать официального заявления, — сказал российский чиновник, отвечая на вопрос о дате заседания Союзного государства. — Вчера было общение между президентами Путиным и Лукашенко. Они условились, что до нового года они встретятся. Я пока не буду анонсировать. Мы обязательно это сделаем в ближайшие дни».

При этом Песков не уточнил, будет ли это встреча или заседание.