Полиция изъяла оружие и взрывчатку в политехе Гонконга В центре Гонконга собрались тысячи протестующих. Они вышли на улицы с американскими флагами в знак благодарности президенту США Дональду Трампу за подписание законопроектов по Гонконгу. О ситуации с места событий сообщает специальный корреспондент ФАН. Некоторые активисты завернулись в звездно-полосатые полотна. Несколько сотен человек собрались у здания Политехнического университета, которое с позапрошлой недели было местом ожесточенного противостояния демонстрантов и местной полиции. Они скандировали «Слава Гонконгу» и размахивали фонариками в воздухе. На улице установили экран, на котором транслировались «приветы» от западных политиков, в частности лидера протестного движения Джошуа Вонга, который, кстати, уже «отсидел» небольшой срок за организацию беспорядков. Очевидно, что бунтари, поддержавшие погромы, благодарны Вашингтону за нынешний хаос.

На Амуре достроили мост из России в Китай Пока в Гонконге «сжигают все мосты», в России, напротив, их возводят. На реке Амур завершилось строительство первого автомобильного моста из нашей страны в Китай. Массивное сооружение пролегает из Благовещенска в Хэйхэ, при этом длина самого моста составила чуть больше 1 км, а еще порядка 20 км — дороги к нему. По окончании строительных работ сюда прибыли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, а также губернатор Амурской области Василий Орлов. Все документы на объект пока что оформляются. Согласно планам, в следующем году общий поток пассажиров составит около 5 500 человек в сутки, за это же время по мосту смогут проехать свыше 800 автомобилей. Власти региона рассчитывают, что это даст мощный импульс развитию торговли и туризма между Россией и Китаем.