Песков призвал дождаться итогов переговоров по скидке на газ для Украины

Москва, 29 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться итогов переговоров по поставкам газа и скидке для Украины, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В сентябре председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что цена на голубое топливо для украинского рынка может быть ниже 25%. В этом месяце глава государства, выступая по итогам саммита БРИКС, заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Украиной как по транзиту, так и по поставкам газа Киеву. При этом, по его словам, цена на ресурс может быть для украинской стороны ниже текущей на 25%.

«В ходе коммерческих переговоров говорить о каких-то цифрах со стороны, не от участников переговоров, а со стороны, было бы не верно и не разумно. Не будем давать никаких пояснений об условиях, за которые стороны выступают, и перспективах. Давайте дождемся итогов контакта», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, по какой цене Москва готова поставлять Киеву газ.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря 2019 года. Стороны ведут переговоры по этому вопросу, но пока никаких соглашений не было подписано. В то же время участники переговорного процесса признали серьезные расхождения в позиция по газу.