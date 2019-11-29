Песков рассказал, как Путин проведет 31 декабря

Москва, 29 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет работать 31 декабря, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На фоне дискуссии в обществе о необходимости сделать 31 декабря выходным журналисты поинтересовались у Пескова, будет ли в этот день работать глава государства. СМИ также поинтересовались планами российского лидера в Новый год.

«Я неоднократно уже рассказывал, что с общечеловеческой точки зрения у Владимира Путина чисто технологически не бывает выходных, — обратил внимание пресс-секретарь президента России. — Даже если он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно в любую часть времени суток в общечеловеческом понимании он находится на работе. Работа президента ― это доменная печь, которую невозможно потушить. Если де-факто ответить на вопрос, то и 31-го будет работать».

Ранее в Государственную думу внесли законопроект об объявлении выходным днем 31 декабря. Министр труда Максим Топилин заявил о невозможности сделать последний день года выходным. Он объяснил, что это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами.

В свою очередь председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что поддержала бы идею сделать 31 декабря нерабочим, однако она уточнила, что количество выходных в году при этом увеличиться не должно.