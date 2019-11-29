Датский апелляционный совет получил жалобу по «Северному потоку – 2»

Копенгаген, 29 ноября. Жалоба на разрешение проложить газопровод «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм поступила в Датский апелляционный совет. Об этом сообщила представитель совета Эллен Эвиг Ергенсен.

«Одна жалоба в отношении проекта Nord Stream 2 была подана в рамках сроков для подачи апелляций», — заявила Ергенсен ТАСС.

Она также отметила, что, как правило, апелляция не приостанавливает решение по делу, решение совет принимает в течение 17 месяцев.

Ранее о возможной подаче жалобы заявлял министр энергетики Украины Алексей Оржель, однако сроки подачи апелляции истекли еще 27 ноября.

Разрешение на прокладку газопровода предоставило 30 октября Датское энергетическое агентство. На данный момент «Северный поток — 2» построен уже более чем на 80%. Газопровод пролегает по дну Балтийского моря и будет обеспечивать поставки газа в Европу в обход Украины.